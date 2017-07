Makatea : "visite technique" du gouvernement cette semaine

PAPEETE, le 18 juillet 2017 - Le président Fritch et quelques ministres prendront la mer jeudi soir pour se rendre sur l'atoll de Makatea, aux Tuamotu. Vendredi, le gouvernement doit rencontrer Colin Randall, P-dg de la SAS avenir Makatea, qui a pour objectif de reprendre l'exploitation de phosphate, ainsi que la population.



Quel avenir pour Makatea? C'est la question que bon nombre de personnes se posent. Jeudi, Edouard Fritch, président du Pays, et certains de ses ministres embarqueront à bord du bateau de la flotille administrative, le Tahiti Nui. Direction : l'atoll de Makatea, 28 kilomètres carré, presque oublié aux Tuamotu. Sur place, le gouvernement doit rencontrer Colin Randall, homme d'affaires australien et président directeur général de la SAS avenir Makatea.



Ce dernier a pour projet de relancer l'activité d'exploitation du phosphate sur l'île. De 1911 à 1966, la Compagnie Française des Phosphates de l’Océanie a exploité le minerai de l'atoll de Makatea sur une superficie de 1 036 hectares. La SAS Avenir Makatea prévoit d'exploiter et de réhabiliter 600 hectares, soit près de 60 % de l’ancienne zone exploitée. Plusieurs campagnes de prélèvement ont été réalisées sur divers points de l'ancien site minier en 2014 et 2015. Les échantillons ont permis de révéler que du phosphate en grande quantité était encore sur l'île. En septembre dernier, les élus du conseil municipal de Rangiroa, dont Makatea est une commune associée, ont adopté un vœu en faveur de l'exploitation secondaire du minerai de phosphate et de la réhabilitation de l'île de Makatea.



Selon le maire délégué de Makatea, Julien Mai, le gouvernement effectuera cette semaine "une visite technique" à Makatea. Il ajoute : " Je pense que le Pays souhaite avoir un entretien technique avec l'investisseur. D'ailleurs, cette visite, qui résulte d'une invitation lancée par le conseil municipal, ne concerne pas uniquement le projet de Makatea. C'est aussi l'occasion pour les autres élus de faire part de leurs désidératas en termes d'équipement… "



Le gouvernement pourra débattre du projet avec l'investisseur mais aussi avec les habitants. Si l'édile de la commune et ses proches sont favorables à la reprise des extractions, tous ne partagent pas cet avis. Le phosphate de Makatea est un sujet sensible.