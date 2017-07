Makatea : Moetai Brotherson veut interpeller Nicolas Hulot

PAPEETE, le 25 juillet 2017 - Ebaubi par l'organisation du déplacement de l'exécutif vendredi dernier à Makatea, le député souhaite obtenir des réponses. Il enverra cette semaine un courrier au ministre du développement des Ressources primaires Tearii Alpha et souhaite rencontrer le ministre de la Transition écologique lors de son déplacement en métropole.



Des questions pour l'instant sans réponse. Quelques jours après la visite du gouvernement sur l'atoll de Makatea, le député Moetai Brotherson s'interroge. "Pourquoi aucune communication officielle n'a été faite en amont de ce déplacement ? Pourquoi aucun membre de l'APF et aucun parlementaire national n'est convié à effectuer ce déplacement?" , étaient, entre autres, les questions qu'il écrivait sur sa page Facebook ce week-end.



Ce lundi, le député a commencé la rédaction de sa lettre qu'il adressera au ministre en charge du Développement des ressources primaires, Tearii Alpha. "J'aimerais savoir qui a pris en charge le déplacement? Qui a affrété le navire? Pour moi, cela montre que le gouvernement n'est pas vraiment neutre", s'insurge Moetai Brotherson.



Le député et proche d'Oscar Temaru suit le dossier de Makatea depuis près de deux ans. A l'époque, il avait été invité par l'association des copropriétaires à se rendre à une réunion avec l'investisseur australien Colin Randall. "Je devais assurer la traduction en anglais" , explique-t-il. Le projet de réhabilitation et les chiffres avancés par l'industriel étaient loin de l'avoir convaincus. Plusieurs mois plus tard, son opinion de l'investisseur et de ses objectifs n'a pas changé.