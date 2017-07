Maison James Norman Hall : les travaux vont commencer

PAPEETE, le 30 juillet 2017 - La commission du patrimoine historique a donné son accord pour mener à bien des réaménagements à la maison James Norman Hall. Une maison qui appartient au pays depuis 1993 et qui est gérée par l’association du musée. L’élagage des premiers arbres a commencé en fin de semaine dernière, l’agrandissement de la terrasse va être lancé sous peu.



Les aménagements de la maison James Norman Hall vont consister en un agrandissement de la terrasse, la construction d’une salle d’archive (les archives sont actuellement stockées dans les toilettes pour personne à mobilité réduite), un élagage des arbres, un remplacement des arbres morts et l’installation d’éléments faisant référence au navire de la Bounty. Une encre, une proue de bateau, des canons, etc. Un parcours paysager a été pensé. Coût des opérations : 21 millions de Fcfp venus du Pays.



Le service du tourisme précise : " Nous avons entamé les démarches en début d’année pour lancer les opérations et demander un permis de construire. Mais pour commencer, il nous a fallu attendre la réunion de la commission du patrimoine historique car le site est classé. "



Près de 10 années d’oubli



Avec son jardin, la maison James Norman Hall (maison typique des années 1930) est classée monument historique depuis le 20 juillet 1993, à la demande des descendants de l’écrivain et de la ville d’Arue. Soit deux ans après son rachat par le Pays. Mais, maison et jardin ont été laissés à l’abandon pendant plusieurs années. La maison a été reconstruite à l’identique. Elle a rouvert ses portes comme musée le 17 janvier 2002. Depuis, de nombreuses visites y sont organisées notamment pour les croisiéristes.



La commission du patrimoine historique s’est réunie il y a deux semaines. À l’issue de cette réunion, un avis très favorable a été donné. " Nous n’avons pas encore le permis de construire pour agrandir la terrasse mais la demande est faite et nous l’attendons sous peu. D’ici là, nous avons démarré l’élagage des arbres et allons remettre aux normes l’électricité. "



Fin des travaux en octobre



Si tout se passe bien, les travaux se termineront fin octobre, " si tout se passe très bien, on sera prêt début octobre. D’ici là, la maison reste ouverte ", précise le service du tourisme. " Nous n’allons pas du tout toucher à la maison en elle-même. " L’entrée du public se fait par l’entré principale le temps des travaux.



Né en 1887 aux États-Unis, James Norman Hall est un aventurier qui s’est engagé en Europe auprès des forces armées au cours de la première guerre mondiale. À cette époque déjà, il avait déjà signé quelques écrits.



Avec le futur co-auteur de l’ouvrage qui l’a rendu célèbre (Les Mutinés du Bounty), Charles Nordhoff, il a travaillé sur l’histoire de l’escadrille Lafayette et du Lafayette Flying Corps en 1919. L’année suivante, le duo partait pour Tahiti.



De 1920 à 1951, année de sa mort, James Norman Hall vécut à Arue. Il épousa Sarah Winchester Hall avec qui il eut deux enfants, dont Conrad L. Hall, directeur de photographie à Hollywood, oscarisé à trois reprise. Il est enterré sur une colline au-dessus de sa maison.