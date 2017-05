Mai 1967 en Guadeloupe : des commémorations pour briser l'omerta

Alors, les associations de citoyens, des collectifs et les syndicats renforcent leur pression pour enfin savoir la vérité et "libérer la parole".



En début d'année, le Carnaval a été placé sous le signe de cette commémoration. Une pétition exigeant l'ouverture des archives, la vérité, la reconnaissance des préjudices et les réparations pour les familles est aussi en circulation.



L'Etat a également été assigné en justice par le mouvement et l'audition devrait avoir lieu vendredi -mais pourrait être une nouvelle fois renvoyée.



"Depuis 2005, l'intersyndicale dépose des requêtes en justice", indique Elie Domota, secrétaire général de l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, syndicat impliqué dans le mouvement. "La République a tué, le traumatisme est violent", affirme-t-il.



Lui ne croit pas à des révélations des autorités et compte sur le réveil de la parole populaire. "Nombre de familles ont eu des membres disparus ou tués et secrètement enterrés lors de ces événements, mais cela reste tabou" explique-t-il. "La seule façon de reconstituer ce morceau d'histoire serait que les gens se mettent à raconter".



Pour ce faire, beaucoup de monde s'y met : artistes, musées, militants. "On tente d'éveiller la curiosité et la parole au travers de nos manifestations culturelles", confie Cynthia Phibel, responsable de la programmation du Mémorial ACTe.



Par ailleurs, des jeunes travaillent sur des films, des livres, et tentent de faire parler leurs familles sur cette douloureuse période, dont le rapport Stora souligne la "persistance émotionnelle".



La parole pourrait bien commencer à s'ouvrir. "A chaque rencontre autour de cette thématique, des gens viennent témoigner pour la première fois, et publiquement", indique Celio Siber, un des fondateurs du collectif "Doubout pou mé 67", qui organise tout le week-end en Guadeloupe (et à Paris) des conférences, défilés, et rassemblements.



Pour le jeune homme, l'émulation autour de ces événements, "c'est comme une thérapie de groupe que ferait la Guadeloupe".



