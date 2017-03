Mahina vise le Pavillon Bleu

C'est un projet qui date depuis trois ans à peu près. Il vient dans la continuité de notre charte sur l'accessibilité que nous avons mise en place en 2013, sur le site de la pointe Vénus. Ce projet a surgi et a été élaboré avec Bran Quinquis et un jeune ingénieur avait travaillé sur le projet. Donc, voilà comment le Pavillon Bleu est arrivé à la commune de Mahina. Il faudra donc mettre en valeur l'accessibilité et l'aménagement du site, et ce jeune nous disait que si on arrivait à concilier ces deux thématiques, on peut effectivement se permettre de demander le Pavillon Bleu. Il fallait que ces deux entités soient mises en commun.

C'était un ingénieur qui travaillait sur le plan environnemental et maritime. Il nous en a parlé et c'est une idée qui nous a intéressés. Donc, nous avons essayé de visualiser les possibilités pour mettre sur pied ce projet. L'année dernière, nous avions fait la demande, mais au niveau du conseil municipal, il a été difficile pour nous de délibérer sur l'achat d'un tiralo et des tapis permettant l'accessibilité jusque dans la mer. Donc, il ne nous reste que ce point à finaliser puisque sur le plan environnemental, il fallait que l'on mette un aspect sur le tri sélectif. À savoir, cibler un secteur pour l'entreposage des bacs gris et verts, de façon à ce que les touristes et les habitants puissent trouver un lieu pour se débarrasser de leurs déchets et ne pas les laisser traîner sur le site.

En effet, ce sera un grand honneur, surtout que la commune aujourd'hui a beaucoup de choses en tant que précurseur, comme la charte de l'accessibilité, la rampe que l'on vient d'inaugurer sur le stade… Donc, si on arrive à décrocher cela, ce sera une réelle récompense.