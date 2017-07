Mahina : les poissons meurent à la Pointe Vénus

MAHINA, le 24 juillet 2017 - Depuis vendredi, une centaine de poissons ont été retrouvés sans vie près de l'embouchure du site touristique, à Mahina. Cette triste vision interroge de nombreux touristes et habitués de l'endroit. La mairie dit ne pas en savoir plus pour le moment.



Bien triste spectacle ce week-end pour un groupe de touristes sur le site de la Pointe Vénus, à Mahina. En plein tour de l'île, le car effectue un arrêt sur la commune de Mahina pour profiter du site et de la mer. A peine arrivé, le guide remarque quelque chose d'étrange. A l'embouchure, dans l'eau, les petits poissons ne frétillent pas comme à l'habitude. Aucun d'eux ne bouge.



"Nous avons traversé le petit pont et nous avons constaté qu'il y a avait environ une trentaine de poissons morts à l'embouchure. C'est la première fois que je voyais ça!" , s'inquiète le guide touristique Bertrand Devaux.



Le groupe continue son chemin et remonte le long de la rivière. A proximité des toilettes publiques de la Pointe Vénus, dans la rivière, le spectacle est encore plus désolant. Le guide touristique ne remarque pas seulement 30 poissons. Mais près du triple. "Je dirais qu'il y avait bien une centaine de poissons morts dans la rivière. C'était impressionnant" , continue-t-il.



Les autres touristes et habitués ont remarqué la même chose au cours du week-end. Les roulottiers se sont eux aussi rendu compte du phénomène. "Quand je suis arrivée sur place, je trouvais qu'il y avait une forte odeur. Cela sentait vraiment mauvais. Et puis, il y a tous ces poissons qui sont morts, je ne comprends pas d'où ca vient", explique Heremateata, qui habite près du site.