Mahina : le ton monte d'un cran au sujet de la galerie drainante à Tuauru

Je pense que le problème est avec Monsieur Denis Helme. J'ai les courriers qu'il m'a adressés avec des menaces à l'intérieur. Et à l'heure actuelle, il n'était pas question pour moi d'exproprier des gens, ce sont les termes qu'il a utilisé dans son courrier. Il faudrait qu'il relise un peu le bien-fondé de la galerie drainante. Il m'a accusé de beaucoup de choses à tort et à travers. Je lui laisse la paternité des propos qu'il a tenus à mon encontre. Je ne réponds pas aux menaces. J'ai expliqué, lors des réunions que j'ai tenues avec certaines familles de la vallée de la Tuauru, le bien-fondé de ce projet. Et ce ne sont que des conventions de passages, il n'a jamais été question d'expropriation. Donc, il faut qu'il revoie sa copie et je l'invite à faire preuve d'intelligence et de sérénité dans ses propos, et dans la tenue des réunions qu'il tient derrière mon dos, avec les usagers de la vallée de la Tuauru.

Cela n'engage que les propos de Denis Helme. Il fait ce qu'il veut de l'interprétation des textes du CGCT. Je sais qu'il a menacé de m'attaquer devant le tribunal et je l'invite à le faire. Et on verra bien. Ce projet est viable pour la commune de Mahina. On nous a fait rappeler l'importance à équilibrer les comptes du budget de l'eau. Aujourd'hui, je suis obligé de faire du transfert financier du budget principal pour équilibrer le budget de l'eau et des déchets. Il faut savoir que ce sont les redevances de l'eau qui doivent financer ces opérations.

Il faut que les gens de Mahina comprennent bien, que l'objectif de la galerie drainante est d'apporter une réduction du coût de l'exploitation de nos pompes. Les forages nous coûtent 90 millions de francs par an. La galerie drainante va nous apporter un gain de 25 millions. Actuellement, nous sommes partis dans une logique d'économie en matière énergétique. Vont s'ajouter à cela les projets que nous sommes en train de mettre en place sur les sources alternatives, notamment. Je demande aux gens de prendre conscience de l'importance de ce projet-là.

Nous sommes en train de travailler pour que ce projet aboutisse.

Oui et nous sommes en train de travailler. Maintenant, si Denis Helme veut faire du forcing et avertir tout le monde pour que les projets de Mahina ne se fassent pas, ça n'appartient qu'à lui. Je demande à ce que la lumière soit faite et que la vérité soit dite à tout le monde.

C'est Denis qui demande cette réunion et non la population. Les réunions que je vais faire, se feront directement chez les gens. Parce que quand Denis Helme s'incruste dans les réunions publiques, on sait comment ça se termine. Je l'invite à se mettre dans la peau d'un tāvana le temps d'une journée. Il va savoir ce que c'est que d'être maire.

Il y a à Ahonu un ancien barrage avec un captage qui a été fermé. Et aujourd'hui, je n'occulte pas aussi le principe d'ouvrir Ahonu, c'est logique. Mais laissez-moi le temps de m'organiser. L'objectif de la commune est la galerie drainante. Potentiellement, nous avons plus de résultats topographiques et hydrauliques à ce que la galerie drainante se fasse à Tuauru et non à Ahonu. Il y a eu deux centres d'études : Ahonu et Tuauru. Et le meilleur emplacement est Tuauru, c'est pour cela que nous avons orienté nos crédits là-bas.