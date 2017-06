Madeleine et son fils en route pour Los Angeles grâce à Shell

PAPEETE, le 28 juin 2017 - Le troisième et avant-dernier tirage au sort du grand jeu organisé pour les 30 ans de la société Shell-Pacific Petroleum a une fois encore fait des heureux. Madeleine Tautumapihaa remporte deux billets d'avion aller-retour pour Los Angeles.





" C'est magnifique, je suis très contente, vraiment, je n'avais jamais rien gagné avant c'est la première fois que je gagne un lot aussi conséquent ! ". Madeleine Tautumapihaa, tout sourire, n'a pas caché sa joie mercredi matin à l'heure de venir récupérer son lot, deux billets d'avion aller-retour pour Los Angeles, à la station-service Shell Pacific Petroleum de l'avenue Prince Hinoi à Papeete. Elle est l'heureuse gagnante du troisième et avant dernier tirage au sort du grand jeu organisé pour célébrer les 30 ans de la société.



" On m'a appelé mardi, j'étais en voiture, j'ai dit attendez je m'arrête ! C'est trop bien ". Madeleine a reçu ses billets des mains de Hans Ata, responsable réseau, en présence d'une représentante de la compagnie au tiare ATN, partenaire, et du manager de la station Frédéric Mouniama. Elle compte bien en profiter avant la fin de l'année et a choisi son fils de 25 ans pour l'accompagner dans son prochain séjour à Los Angeles : " J'y suis déjà allée, mais cela fait un bout de temps maintenant. Et je vais emmener mon fils avec moi. Il travaille énormément et cela va lui faire du bien, cela fait un bon moment que lui aussi n'est pas sorti du territoire ! "



Prochain tirage au sort le 11 juillet



Comme des centaines d'autres participants, Madeleine avait tenté sa chance en déposant son bulletin de participation dans l'urne de la station-service où elle a fait son plein d'essence. Toutes les stations Shell Pacific Petroleum de Tahiti et des îles proposent ce jeu dont le premier tirage au sort a eu lieu en mai dernier. Le prochain et dernier tirage au sort aura lieu le 11 juillet au siège de la société Pacific Petroleum et Services (PPS), en présence d'un huissier.



Deux billets d'avion sont encore en jeu. Pour participer, rien de plus simple : rendez-vous dans n'importe quelle station-service Shell et achetez du carburant à hauteur de 3000 francs minimum, un bulletin de participation à remplir et à déposer dans l'urne prévue à cet effet vous sera remis. L'heureux gagnant à un an pour profiter de son voyage en Californie d'une durée de deux à quinze jours.