Macron recevra Poutine lundi prochain à Versailles (Élysée)

Paris, France | AFP | lundi 22/05/2017 - Emmanuel Macron recevra lundi prochain son homologue russe Vladimir Poutine au Grand Trianon à Versailles, à l’occasion de l’exposition sur la visite de Pierre le Grand en France en 1717, a annoncé l’Élysée lundi.

Ce sera la première venue du président russe à Paris depuis l'entrée en fonction d'Emmanuel Macron.

Le Kremlin a confirmé dans un communiqué cette visite, indiquant notamment qu'"un échange d'opinions" aurait lieu "sur les questions actuelles internationales et régionales, notamment la coordination de la lutte contre le terrorisme et le règlement des crises en Syrie et en Ukraine".

"La situation et les perspectives de développement des relations franco-russes dans les domaines politique, économique et commercial, culturel et humanitaire", seront également abordées, ajoute le communiqué.

Le Kremlin précise qu'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine "inaugureront ensemble l'exposition de l'Ermitage au Grand Trianon de Versailles sur le 300e anniversaire" de la première visite de Pierre Ier en France, soulignant que celle-ci fut "à l'origine des relations stables entre nos deux pays".

M. Poutine avait salué le 8 mai l'élection de M. Macron, exhortant le successeur de François Hollande à "surmonter la méfiance mutuelle" entre la France et la Russie et à unir "leurs forces pour assurer la stabilité et la sécurité internationales".

Les deux dirigeants avaient eu leur premier entretien téléphonique le 18 mai, à l'initiative de M. Poutine. Ils étaient alors convenus de "travailler ensemble sur des questions d'actualité internationale et régionale, y compris la lutte contre le terrorisme".

L'ambassadeur de Russie en France Alexandre Orlov a récemment estimé dans une interview au magazine Challenges, que le sujet "le plus brûlant" à traiter était la Syrie, notant que M. Macron "semble plus déterminé que François Hollande".

"Nous attendons qu'il fasse preuve d'une plus grande autonomie de décision que François Hollande tout en restant dans le cadre des alliances traditionnelles de la France", a encore estimé l'ambassadeur.

L'affrontement était permanent entre Paris et Moscou sur le règlement du conflit syrien sous le quinquennat de l'ex-président. François Hollande reprochait, comme nombre de ses homologues, à Moscou son soutien au régime de Bachar Al-Assad.

L'équipe de campagne d'Emmanuel Macron a pour sa part marqué sa méfiance vis-à-vis de la Russie, lui reprochant ouvertement d'avoir manœuvré contre le candidat à travers les réseaux sociaux.

Elle a avait ainsi accusé "des influenceurs, des médias nouveaux qui ont des liens directs avec des forces conservatrices parfois liées à des États, la Russie, mais aussi des forces conservatrices américaines" d'avoir pilonné leur campagne via des articles très positifs vis-à-vis de Marine Le Pen et extrêmement négatifs à l'égard d'Emmanuel Macron.

Fin avril, un rapport de l'entreprise japonaise de cybersécurité Trend Micro a affirmé que le mouvement En Marche! avait été en mars la cible de tentatives de hameçonnage, qui pourraient être le fait d'un groupe russe.

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait nié toute implication russe dans la campagne française.