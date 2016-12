MMA – Focus sur Flore Hani : La boxeuse s’est mise au MMA

« La boxe est mon premier grand amour, mais le problème c’est que professionnellement pour une femme cela ne rapporte pas d’argent. Donc, c’est pour cela que j’ai décidé de me réorienter vers le MMA. Parce que c’est un sport qui monte, et surtout qui rapporte de l’argent. C’est pour cela que depuis que je suis à Tahiti, j’en ai profité pour me diversifier en m’entraînant notamment avec Raihere Dudes et le club Islander MMA. »« Parce que c’est quelqu’un qui est vraiment sérieux dans ses entrainements. Il a une bonne mentalité, et cela m’a plu. C’est pour cela que j‘ai fait le pas de m’entrainer en MMA avec lui. Quand je suis arrivé à Tahiti, je me suis entrainée un peu avec Tafai Nena et Ah-Min en boxe. Ensuite, en pieds-poings, j’étais avec Irvin de Fight System. En lutte, je m’entraine avec le Wrestling Tahiti de David Proia et Daniel Ray. Et puis en MMA avec les Islander. »« Comme je travaille la journée, je suis obligé d’aménager mon planning en fonction. Le matin en général je me lève très tôt et je vais courir. Ou alors je suis un programme avec mon préparateur physique Dominique Adonon. Le soir, c’est plus de l’entraînement spécifique : lundi c’est du strike, mardi du jiu-jitsu, le mercredi de la lutte, le jeudi du sparring en MMA, le vendredi encore du strike, et enfin le samedi re-lutte (sourire). Le dimanche je me calme et je vais surfer. »« Je ne lâche rien sur un ring ! C’est pour ça qu’on me surnomme le « pitt-bull » ! (rires). »« J’ai tendance à être trop bourrine. Quand je monte sur un ring, j’ai envie de tout détruire. Et je travaille sur ça justement, moins foncer et être plus cérébrale et stratégique. »« Les Océania de lutte. Ensuite, faire un maximum de déplacements à l’étranger avec Raihere. Et actuellement, avec mon agent, on travaille sur des combats de MMA en Australie. En parallèle, j’aimerais aussi passer boxeuse professionnelle. Et, enfin, comme je suis dans la police, j’aimerais représenter la Polynésie dans les compétitions internationales uniformes. »« C’est vrai que ce n’est pas commun, ni ici, ni en France. Il y a quasiment qu’aux USA qu’on voit ça. Mais franchement c’est indispensable. Quand tu commences à t’entrainer sérieusement et que tu planifies de t’exporter à l’international, en tant qu’athlète tu ne peux pas tout faire. Moi c’est mon agent qui s’occupe de tout. Jusqu’à planifier mes rendez-vous médicaux, à gérer mes dossiers, et mon image. C’est un boulot énorme en back-office et c’est indispensable si on veut bien faire les choses, en tant qu’athlète. »« Persévérez ! Fixez vous des objectifs et ne lâchez jamais l’affaire. Ne vous découragez pas. Et surtout il faudrait que l’on se réunisse plus entre combattants des différentes salles pour faire des tests matchs… Pour qu’on puisse échanger, et ainsi tirer le niveau général vers le haut. Et enfin, n’hésitez pas à partir si vous le pouvez pour représenter Tahiti à l’International et puis pouvoir se mesurer à des sportifs étrangers, parce que pour l’avoir fait, franchement, ça change ta perception du jeu. »