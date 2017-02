MMA – Cage Combat League : Une nouvelle ceinture pour Dudes, non sans mal

Parole à Raihere Dudes



Quelques mots sur ton premier combat ?



« J’ai combattu jeudi soir au ‘Cage Combat League’ et j’ai pu remporter la ceinture des 155 lbs, je gagne par Tko au deuxième round sur coupure de mon adversaire mais je me casse deux côtes sur un ‘take down’ (ndlr projection au sol). »



Tu as quand même participé au deuxième combat ?



« J’ai combattu pour la California Fighting League parce que je le voulais, j’espérais ramener une deuxième ceinture au fenua. Malheureusement, je crois que mon adversaire a su que j’avais les côtes cassées puisqu’il m’a envoyé plusieurs coups de genoux en plein dedans. Je ne pouvais plus respirer et le combat a finalement été arrêté par l’arbitre. »



Tamahau Mc COmb a pu également être de la partie ?



« Tamahau a pris un combat de dernière minute contre un lutteur. Il a pu gagner par décision unanime. Il a mené son combat de bout en bout en enchainant des combinaisons de coup de poings et de coup de pieds puissants. Bravo à lui. »



Un dernier mot ?



« Des fois on gagne, des fois on perd, j’ai fait les deux en une semaine. Je reviendrais plus fort pour mon Team Arena et pour le Fenua. Merci à mes sponsors Air Tahiti Nui, Aito Sport, Sparkgreen, Vodafone, Sport & Wellness, Kyani et merci également à Tahiti Infos. Merci à ma famille, à ma petite famille et à ceux qui me soutiennent de près ou de loin. » Propos recueillis par SB