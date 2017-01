M6 va créer un studio pour développer ses chaînes vidéo en ligne

M6 va créer un studio pour développer ses chaînes de vidéos en ligne visant les "millenials", les jeunes nés dans les années 2000, a indiqué son président du directoire Nicolas de Tavernost dans une interview aux Echos publiée mardi.

"Nous souhaitons continuer à nous développer dans le digital. Nous voulons grossir à la fois par croissance externe et aussi par croissance interne avec la création de Golden Network, issu de Golden Moustache", la plateforme de vidéos humoristiques de M6, a déclaré le responsable du groupe de télévision.

Ce studio devrait permettre à M6 de créer de nouvelles chaînes Youtube "dans l'info et pour les femmes" ainsi que de développer le "brand content", c'est-à-dire les contenus créés pour les marques.

M6 envisage aussi de créer des séries pour les opérateurs télécoms et de vidéo en ligne par abonnement (SVOD).

Le groupe consacrera de 5 à 6 millions d'euros à ce studio qui devrait ainsi passer d'une quinzaine à une quarantaine de personnes.

M6 tire environ 80 millions d'euros de ses activités numériques (hors e-commerce) et va continuer à examiner les opportunités d'acquisitions dans ce domaine, a précisé le président du directoire.

M6 pourrait aussi se renforcer avec des acquisitions dans la production TV "si la réglementation venait à changer", a-t-il ajouté.

Pour l'année 2017, qui marque les 30 ans de M6, Nicolas de Tavernost table sur "10% de part d'audience" pour la chaîne, après 10,2% enregistrés en 2016.

Mais il reste prudent sur l'évolution du marché publicitaire: "On ne sait pas prévoir l'état du marché dans les prochains mois mais on se réjouit de voir qu'un certain nombre de gros annonceurs retournent en télévision et le disent publiquement après avoir été beaucoup déçus dans le digital", note-t-il.

Nicolas de Tavernost a précisé que son groupe continuait à négocier des accords de distribution de ses chaînes gratuites avec les opérateurs. Il souhaiterait, comme TF1, les convaincre de payer pour diffuser ses chaînes, en échange de nouveaux services comme le replay.

Concernant sa chaîne payante Paris Première, il espère voir les négociations aboutir avec les diffuseurs "d"ici deux mois". Faute d'accord, M6 lancera "une demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel invoquant l'urgence économique" pour tenter d'obtenir son passage en gratuit, a-t-il expliqué.



avec AFP