Lutte – Océania Tahiti 2017 : L’or pour Loïc Tautu et Jonathan Biarez

Des Océania de lutte à Tahiti



La première journée de lutte libre a été marquée par une domination de la Nouvelle Zélande qui a pu obtenir 8 médailles d’or sur le total de 14 catégories. L’Australie et Palau ont eu deux médailles d’or chacune, Nauru et Guam une chacune. Tumaui Nordman n’a pas pu réitérer son exploit de 2016 et termine 4e en – de 74 kg. Jonathan Biarez obtient le bronze en battant Tamahau Mc Comb en – de 86 kg. Tauenaena Teinaore obtient le bronze en s’imposant face à Hiro Greig en – de 97 kg.



La deuxième journée était consacrée à la lutte gréco-romaine. Dans la catégorie des – de 130 kg, Loïc Tautu a pu obtenir un excellent résultat pour la Polynésie en réussissant à battre celui qui l’avait battu la veille en lutte libre, Florian Temengil, le micronésien de Palau. Il obtient ainsi la première médaille d’or pour Tahiti, mieux que sa médaille de bronze des Océania 2016 en Nouvelle Zélande.



La deuxième médaille d’or pour Tahiti a été obtenue par Jonathan Biarez dans la catégorie – de 85 kg qui s’impose face à Michael Lisan et Tevaihi Trafton dans une catégorie 100% tahitienne. Jonathan Biarez, le spécialiste de la lutte à Tahiti, obtient une médaille d’or également en lutte sur sable. Les organisateurs se sont montrés satisfaits de ces Océania 2017. Les prochains championnats d’Océanie se dérouleront à Guam en 2018.



La mobilisation a déjà commencé puisque les entrainements reprendront dès le 4 avril dans la salle de la Tahitian Top Team à Fare Ute. David Proia a déjà lancé un appel à candidature pour la constitution de la prochaine sélection. « On a tous des revanches à aller chercher » selon certains. SB