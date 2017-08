Lutte – Nouvelle Zélande : Henri Burns bat le champion à Auckland

Quels sont tes futurs objectifs ?



« La semaine prochaine, j’ai une compétition de jiu-jitsu brésilien, suivie d’un combat en Mixed Martials Arts fin août. Ensuite, je pars pour le Turkménistan représenter l’Océanie et le Fenua aux « Asian Indoors and Martials Arts Games » au mois de septembre.

Mon objectif principal est de vraiment continuer sur ma lancée en gagnant tous les combats que je peux faire, et dans toutes les disciplines. C’est pour pouvoir accomplir mon rêve d’enfant, qui est de pouvoir rentrer dans une des grosses organisations de MMA comme l’UFC ou le Bellator. Je garde cet objectif en tête en faisant tout mon possible pour y arriver. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Oui, je remercie tous mes sponsors sans exception, Air Tahiti Nui, Toa Faa’a, Yoan Buchin, OPT, Break Point, Nike Vaima Sport, Tahitian Spartan, Tahitian Spirulina, JAC Pacific Massage ou encore la mairie de Moorea-Maiao… Merci du fond du coeur. Merci pour tout le travail et l’aide que vous m’apportez. C’est un vrai plus pour mes compétitions. Un grand merci aussi à tous ceux qui me soutiennent et une pensée spéciale à ma copine » (sourire) Propos recueillis par TM / Sport Tahiti