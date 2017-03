Luc Faatau veut un "meilleur suivi des extractions"

Rivières : "les contrôles nous permettront de mieux collaborer avec les associations"



Selon le ministre, les moyens nécessaires pour réparer les dégâts occasionnés par les intempéries ont été mobilisés. Par contre, " pour entreprendre les travaux de consolidation et d'aménagement des berges, il faudra que l'on trouve des financements. Il y a un plan qui était prévu sur plusieurs années, maintenant, nous sommes en train de voir si on continue sur cette voie, ou s'il faut revoir notre politique en la matière. "



Le mauvais entretien des rivières peut aussi être une des principales causes des débordements. " Je pense que le curage est nécessaire. Nous respectons l'opinion des associations, mais il faudra qu'elles acceptent aussi les extractions dans les rivières. Mais je suis d'accord avec ces associations lorsqu'elles disent qu'il faut un meilleur contrôle des extractions. Je leur donne raison aussi lorsqu'elles disent qu'il y a un non-respect de certains extracteurs. Lorsqu'un leur accorde, par exemple, une extraction de 1 000 m3, eh bien ils retirent 2 000 m3. Ensuite, il y a des profondeurs à ne pas dépasser et il y en a qui ne respectent pas. "



Un meilleur suivi des extractions serait donc l'idéal, selon Luc Faatau. " Nous avons des contrôleurs, mais nous n'en avons pas assez. On ne peut pas non plus mobiliser des personnes rien que pour cette tâche. Même si je pense que les contrôles nous permettront de mieux collaborer avec les associations, parce qu'ils vivent, pour la plupart, sur place. Et ils peuvent être des éléments essentiels pour un meilleur contrôle des travaux qui se font dans les rivières. "



" Nous avons nos impératifs, comme ces associations ont leurs opinions. Et c'est moi qui vais devoir en assumer la responsabilité. Je ferai le maximum pour avoir l'adhésion des associations pour prendre les mesures qu'il faut pour bien entretenir les rivières. Donc, je ferai les actions nécessaires pour démontrer que ma responsabilité ne peut pas être engagée, en cas d'accident. Il faut voir le curage comme une technique d'entretien des rivières. "