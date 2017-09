Luc Faatau veut désenclaver Papeete en passant par les hauteurs

améliorer le côté piéton, de la place Chirac jusqu'au rond-point de la marine.

La contre-allée va disparaitre au profit des piétons. On va laisser certaines places de parking comme pour les bus, les taxis. Mais les places longitudinales vont disparaitre. L'objectif est d'embellir la ville et on veut viser le tourisme. Donc, il faut qu'on aménage des places qui plairont aux touristes et à nos populations. D'ailleurs, les travaux qui ont été faits aux jardins de Paofai et dans la continuation du Port autonome, est appréciée. Puisque beaucoup de personnes fréquentent ces lieux. Alors qu'il y a eu beaucoup d'oppositions, et on se rend compte aujourd'hui, qu'on a bien fait de poursuivre ces travaux.

Il faut encore rajouter la deuxième partie qui va jusqu'au giratoire Chirac

tournerait autour du milliard

les trois voies réservées aux voitures ne seront pas touchées, les passages piétons non plus. Le pays travaille en étroite collaboration avec la commune et le port autonome