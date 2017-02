Logements sociaux : le ministre fait le point sur les constructions

Le ministre s’est aussi rendu sur le site des hauts de Teroma 2,3, à Faa’a. Les logements seront bientôt livrés et pourront être prochainement habités. Il devait poursuivre ses visites à Faa’a, en allant sur les sites de « Te Ana Mao Nuutere » et « Nuumeha », où respectivement 27 et 21 logements collectifs en location simple sont destinés, à terme, à accueillir les habitants de Hotuarea (bande de sécurité de l’aéroport) et ce notamment dans le cadre des opérations de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI). Ces deux opérations seront financées par le contrat de projet Etat-Pays 2015-2020. Par la suite, le ministre devait se rendre à Papeete, cours de l’Union sacrée, à « Faariipiti », où sont prévus 25 logements collectifs en location accession sur 20 ans. Le chantier pour ce projet doit démarrer au mois d’avril.



Une visite au domaine « Labbé », à Pirae, était aussi prévue. La fin des travaux pour les 82 logements collectifs en location simple et les 38 logements de transit du site est programmée pour le début du 2 ème semestre 2017. Ces deux opérations sont aussi financées par le Contrat de projets Etat- Pays 2015-2020. Enfin, la tournée des opérations de l’OPH dans la zone urbaine de Papeete devait s’achever à Mahina. Des études portent sur la construction des 46 logements à « Amoe 1 » et de 60 logements collectifs a Ahonu.



La visite d’autres sites de l’OPH sur la zone allant de Papara à Papenoo est prévue ultérieurement.