Ligue 1 - Bordeaux s'accroche à son rêve européen

SAIN ETIENNE, le vendredi 5 mai 2017 - Bordeaux continue d'avancer: les Girondins conservent leur 5e place de Ligue 1 et leurs prétentions européennes après leur résultat nul (2-2), vendredi à Saint-Etienne, au terme d'un match de la 36e journée dont le score anéantit certainement les derniers espoirs d'Europe des Verts.



Les Bordelais, invaincus depuis cinq rencontres, reviennent à trois points de Lyon (4e) qui reçoit Nantes dimanche, et possèdent deux longueurs d'avance sur Marseille (6e) qui jouera contre Nice le même jour et, surtout, qu'ils recevront pour la prochaine journée.



"Ce résultat nous arrange nous, un peu. Nous prenons un point de plus", a analysé l'entraîneur de Bordeaux Jocelyn Gourvennec. "Maintenant, nous recevons Marseille au Matmut Atlantique pour une finale. Nous avons fait ce que nous avions à faire ce soir. J'aurais préféré gagner mais nous prenons un point de plus."



Pour les Stéphanois, qui n'ont pas capitalisé sur la victoire à Guingamp obtenue lors de la journée précédente (2-0), il aurait fallu gagner pour entretenir l'espoir de retrouver l'Europa League pour la cinquième année de suite.



Certes, ils n'ont perdu qu'un seul de leur onze derniers matches à domicile en Ligue 1, le 26 février contre Caen (1-0), mais ils ont concédé six résultats nuls, qui les plombent au classement. Septièmes, les Verts accusent encore un retard de cinq points sur l'OM et sept sur Bordeaux.



Bien sûr, ils ont encore trois rencontres à disputer mais leur calendrier est difficile avec la réception de Paris Saint-Germain, le 14 mai et deux déplacements à Monaco, le 17 mai et Nancy en clôture du Championnat.



Dans une ambiance longtemps feutrée en raison de la grève des encouragements décidée par les groupes de supporters pour protester contre l'organisation de matches le 5 mai, date anniversaire de la catastrophe de Furiani en 1992, Bordeaux a ouvert la marque.



Adam Ounas transformait un penalty accordé pour une faute imaginaire de Habib Maïga sur Igor Lewczuk (42).



En seconde période, les Girondins ont repris l'avantage par Gaëtan Laborde qui reprenait au deuxième poteau un centre délivré de l'aile droite par Ounas et dévié de la tête par Jaroslav Plasil (50).



- Les Verts égalisent deux fois -



Car les Verts ont néanmoins trouvé les ressources morales pour égaliser à deux reprises.



Une première fois par Robert Beric qui fusillait le gardien Cédric Carrasso après une déviation de Romain Hamouma (45) alors que Vincent Pajot remettait les deux équipes à égalité en reprenant un corner joué par Jordan Veretout sur une action confuse et malgré l'intervention de Carrasso (64).



Le but était notamment validé par la goal line technology.



Bordeaux n'avait plus concédé de but depuis quatre journées et sa défaite à Nice (2-1).



Auparavant, l'ASSE aurait pu obtenir un penalty pour une faute de Nicolas Pallois sur Kevin Monnet-Paquet (60).



Les Verts peuvent quand même nourrir quelques regrets de ne pas avoir gagné.



Ils ont largement dominé la seconde période mais n'ont pas su concrétiser de belles possibilités comme deux tirs de Veretout Monnet-Paquet sur lesquels Carrasso s'interposait (46, 51) ou encore une reprise non cadrée de Beric sur un centre de Hamouma (80).



A l'entrée du temps additionnel et dans une fin de partie tendue, le défenseur bordelais Nicolas Pallois était même exclu pour une mauvaise intervention sur le jeune Arnaud Nordin (90+1).