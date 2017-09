Levothyrox : l'ancienne formule disponible au fenua sous certaines conditions

PAPEETE, le 20 septembre 2017 - La nouvelle formule de ce médicament a fait beaucoup de bruit, notamment en métropole. Le retour à l'ancienne formule est possible dans des cas bien particuliers et seulement pour une durée déterminée.



Aucun effet secondaire n'a été déclaré en Polynésie mais l'inquiétude a jailli chez quelques patients sous Levothyrox. Ce médicament à base de lévothyroxine sodique, est indiqué pour traiter les hypothyroïdies (insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde ou absence de celle-ci) ou les situations où il est nécessaire de freiner la sécrétion d’une hormone stimulant la thyroïde, appelée TSH (Thyroid stimulating hormone). Afin de garantir une stabilité plus importante de la teneur en lévothyroxine tout le long de la durée de conservation du médicament, le laboratoire Merck a réalisé, à la demande de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), une modification de la formule du Lévothyrox. La substance active reste identique.



Ce changement de formule a été réalisé car il pouvait exister des différences de teneur en lévothyroxine non seulement d’un lot à l’autre de Levothyrox mais aussi au cours du temps pour un même lot. Ces fluctuations en teneur active étaient à l’origine de perturbations de l’équilibre thyroïdien chez les patients.



Sa formule a changé récemment et depuis, en métropole, plusieurs malades se plaignent d'effets secondaires. Face à la polémique et aux différentes pétitions, la ministre de la Santé de l'Hexagone, Agnès Buzyn, a décidé la mise à disposition de l’ancienne formulation du laboratoire Merck sur prescription médicale pour les patients présentant des effets indésirables persistants. Le communiqué précise : "A terme, cette formulation du Levothyrox ne sera plus disponible et cette solution est donc temporaire."



Au fenua, la nouvelle formule est disponible en pharmacie depuis début juin. Selon l'Arass (Agence de Régulation de l’action sanitaire et sociale), un retour à l'ancienne formule serait envisageable si un spécialiste en faisait la demande pour l'un de ses patients. Comme en métropole, cette solution ne serait que temporaire. Pour l'heure, aucune demande n'a été enregistrée par les services du Pays.



La direction de la santé n'a pas été alertée d'effets secondaires sur le fenua. Selon les données fournies par la CPS au Pays, entre 6000 et 7000 utilisent le Levothyrox.