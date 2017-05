Levée de toutes les alertes cycloniques en Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | mardi 09/05/2017 - Les alertes cycloniques ont été levées sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, a annoncé mercredi la Sécurité civile dans un communiqué.



"Donna est en train de se disloquer au nord de Maré", l’une des quatre îles Loyauté, a expliqué la sécurité civile. "Les alertes ont donc été levées à 6 heures locales(21 heures en métropole) mercredi sur la Nouvelle-Calédonie".

Les établissements scolaires ont été autorisés à rouvrir leurs portes.

Malgré le ralentissement du phénomène et la forte baisse de son intensité, des rafales de vent de l’ordre de 90 à 100 km/h soufflaient encore sur Maré.

Maré, Lifou et Ouvéa ont été placées en phase d’alerte jusqu’à midi (03h00 en métropole) afin de permettre aux services techniques et de secours d’intervenir et d’évaluer les dégâts sur les réseaux routiers et électriques.

Le Haut-Commissariat avait annoncé la veille le report de la cérémonie d’hommage aux policiers morts pour la France et annulé la commémoration de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, toutes deux prévues mercredi.

Auparavant, le cyclone Donna avait touché le nord de l'archipel voisin du Vanuatu, où il a causé des dommages matériels.

La Nouvelle-Calédonie a été frappée le 10 avril par Cook, un puissant cyclone qui avait fait un mort et causé d'importants dégâts.