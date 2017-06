"Let’s Go Tahiti" : la chanson officielle des premiers Championnats du monde de va'a marathon

"On est tous des frères quand on est sur l’eau

oh oh oh…

C’est pas la galère, car rien n’est plus beau

oh oh oh…



Ladies and gentlemen

Welcome to paradis

Welcome to TAHITI

Hu Ha…



On a du soleil monoï sur la peau

oh oh oh…

Au rythme des îles pour suivre le tempo

oh oh oh…

S’il faut glisser, on va glisser…

S’il faut donner, on va donner…



On va ramer, on gagner…

On va ramer, on va gagner…

Faaine’ ine hoe

Hu Ha



On est des guerriers, tatoo sur la peau

oh oh oh…

A grand coup de rame, va’a sur les flots

oh oh oh…



S’il faut chanter, on va chanter

s’il faut crier, on va crier

On va ramer, te ho’e tatau

On va gagner, e manuia tatou

On va ramer, te ho’e tatau

On va gagner, e manuia tatou



Let’s go TAHITIT, ua reva tatau e

Lest’s go TAHTITI, te nunaa maohi

Let’s go TAHITIT, ua reva tatau e

Lest’s go TAHTITI, te nunaa maohi



On va ramer, te ho’e tatau

On va gagner, e manuia tatou

On va ramer, te ho’e tatau

On va gagner…

On va ramer…

On va gagner…

TAHITI

On va ramer."