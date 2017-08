Les voleurs de drone à Nuutania

PAPEETE, le 3 août 2017 - Deux jeunes voleurs multirédivistes ont été condamné à de la prison ferme, ce jeudi, pour avoir profité que leur victime déménageait pour lui dérober affaires et argent.



Trente condamnations à eux deux. Et encore deux de plus depuis aujourd'hui. Deux jeunes d'une vingtaine d'années originaires du quartier Estall ont écopé de 3 et 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, en comparution immédiate, pour un énième vol commis lundi dernier au préjudice d'un homme qui aidait sa belle-sœur à déménager des affaires rue Gadiot, à Pirae.



Prétextant tourner dans le quartier pour cueillir des mangues, les deux jeunes multirédivistes ont repéré le chargement dans la voiture de leur victime et se sont introduits dans sa cour par le portail pour dérober une sacoche contenant 50 000 francs ainsi qu'une boîte contenant un drone ultramoderne d'une valeur de 150 000 francs.



Les deux voyous avaient été confondus deux jours plus tard après l'interpellation d'un proche qu'ils avaient mandaté pour revendre son bien à la victime, laquelle avait commencé à mener sa propre enquête dans le quartier. Le propriétaire du drone s'était discrètement laissé accompagner par la police pour piéger le receleur et remonter jusqu'aux voleurs. Le trio s'était partagé l'argent trouvé dans la sacoche.