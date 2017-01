Les violences familiales encore "très fréquentes" au fenua

Les coups et blessures volontaires (sur personnes de 15 ans ou plus) sont à un niveau élevé outre-mer. Dans la sphère familiale, les coups et blessures volontaires (sur personnes de 15 ans ou plus) restent très fréquents en Polynésie française (4,2 faits pour 1000 habitants) et en Nouvelle-Calédonie (3,5). Pour cet indicateur, la moyenne métropolitaine est de 1,5 fait pour 1000 habitants.

Pour lutter contre les violences conjugales, 20 "téléphones grand danger" sont déployés ce mois-ci pour les victimes de violences physiques ou sexuelles commises au sein du couple ou ex-couple. Il est réservé aux cas les plus graves, où la victime est en situation de danger.

En cas de danger immédiat, et par une simple pression facilitée sur une touche destinée à cet effet, le titulaire du téléphone sera mis en relation directe avec le 17. L'appelant préalablement référencé est alors immédiatement identifié par la police ou la gendarmerie.

En Polynésie française, trois femmes sont victimes d'actes violents chaque jour.