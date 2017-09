Les véhicules hybrides véritables stars du salon de l'auto

Le produit phare chez BMW c'est le modèle hybride, la 530E qui est une berline et qu'on appelle la business car. On a aussi le X5 hybride qui est sur le territoire depuis 1 an. Nous avons la dernière série 2 active tourer hybride, 225 XE.

Chez Mini, nous avons le mini countryman hibryde PHEV. Nous avons aussi la One First (3 portes et 5 portes), 75 chevaux. Sur le salon, nous présentons aussi la collection life style de Mini.

Dans la gamme premium ça se maintient, on ne fait pas les scores que d'autres marques peuvent obtenir aujourd'hui, mais on se maintient, notamment avec les hybrides.

Chez Renault, nous avons la nouvelle Mégane, la nouvelle CU, le nouveau Kadjar et la nouvelle Renault Capture. Il y a aussi toute la gamme de véhicules électriques et notre gamme Dacia avec la vedette Duster.

La tendance est toujours sur le thermique. Le marché a progressé de 30 % depuis fin août de l'année dernière, c'est dû notamment à la prime propre du gouvernement. Les prix sont abordables, puisque les clients pourront acheter une Clio 4 avec la prime à l'environnement déduite pour 1 590 000 francs. Ça reste vraiment des tout petits prix.



Pour le groupe Sodiva, nous aimerions vendre 300 voitures à peu près. L'année dernière, on a fait un peu moins.

On vient de recevoir la nouvelle GLE en hybride, ça fait deux ans qu'on l'attend sur le marché. En plus de cette gamme, on reçoit la SUV GLC coupé et la C Hybride. Il y a aussi la Mercedes ML qui développe 442 chevaux couplé avec un moteur hybride.



Le marché reprend difficilement mais ça va. L'année dernière, on a vendu 80 voitures sur l'année, et sur le salon, on en a vendu une vingtaine. On essaye de tabler sur le même nombre pour ce salon.

Ford est une marque qui plait beaucoup aux Polynésiens depuis très longtemps. Et tous les ans, nous apportons des nouveautés. Les produits plaisent, les prix sont bien étudiés et le service après-vente tient la route. Et les Polynésiens sont plus intéressés par les pick-up.

L'an dernier, on a dépassé les 110 voitures. On espère en vendre un peu plus pour cette nouvelle édition.

En termes de nouveautés, nous avons la nouvelle Ford Edge, la nouvelle F150 et le nouveau Raptor tout en carrosserie aluminium avec des moteurs écoboost, donc qui polluent de moins en moins.

On a la gamme utilitaire, avec la Ford Transit Connect qui permet aux particuliers ou aux artisans et entreprises de faire face à leurs besoins. On a aussi la nouvelle Ford Everest 7 places. Après, nous avons la nouvelle Focus et nous avons le baby ranger cette année.

Les polynésiens cherchent, quand ils viennent chez Chevrolet, des SUV ou des Pick-Up. Le marché est en plein expansion depuis 1 an. C'est dû dans un premier temps à la prime à la casse et ensuite à une relance de l'économie. Après, on fait des remises assez régulièrement.



Pour les nouveautés, on retrouve le Trail Blazer, c'est un gros SUV 7 places avec un moteur 2,8 litres turbo diesel qui fait 200 chevaux, avec un intérieur cuir et une très belle finition.



Nos tarifs sont abordables, on part de 2 490 000 à 6 millions de francs.

Les véhicules hybrides sont dans la tendance en ce moment, c'est écologique. Et la nouveauté cette année est la nouvelle Ioniq Hybride, c'est un véhicule très économique.



Concernant les goûts des polynésiens, ils restent beaucoup sur des véhicules de type SUV stylé 4X4. Mais la tendance se fait aussi sur les véhicules hybrides, donc plus écologiques.



Aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que le marché automobile est en hausse depuis l'année dernière, grâce à plusieurs aides du gouvernement, dont, la fameuse prime propre qui nous permet d'assainir le parc roulant actuel avec des véhicules non polluants.

La tendance est Cross Over, c'est-à-dire entre le SUV 4X4 et la berline.



Nous proposons aussi des voitures hybrides, parce que c'est une grande tendance compte tenu du réchauffement climatique et de la pollution. Il y a aussi le gros avantage sur le territoire avec la détaxe de ces voitures. Il y a vraiment une volonté du gouvernement d'aller vers une voiture propre.



Il y a 10 % des véhicules qui sont vendus soit en électrique, soit en hybride.



Le marché automobile reprend depuis deux ans. On va vers un retour entre 6 et 8 000 véhicules à l'horizon 2018, je l'espère, ce qui ferait reprendre les mêmes chiffres que nous avions avant la crise en 2008.



Chez Mitsubishi, il y a la Outlander qui est une SUV 4X4 hybride avec laquelle vous pouvez rouler sur le moteur électrique jusqu'à 80 km/h, c'est appréciable parce que ce n'est pas le cas de toutes les voitures hybrides, qui dès 25 km/h se mettent sur le moteur thermique. C'est une voiture qui se recharge en roulant et que vous pouvez recharger sur secteur. On a aussi les L200.



Chez Peugeot, tous les véhicules sont relookés par rapport à l'année dernière. La grande nouveauté c'est la 3008, le nouveau SUV.



Sur le salon, on doit avoir une dizaine de modèles présentés, y compris les voitures électriques chez Peugeot.

Sur Toyota, on a toute une gamme hybride qui est bien étalée. On démarre de la Yaris Hybride qui est un produit très intéressant jusqu'à la RAV4 hybride, en passant par les Prius et les Auris.



On a le fameux Hilux double cabine. On a des versions TRD (Toyota Recherche et développement) qui sont préparées. Ce sont des accessoires et des préparations faites en usine.



Sur Suzuki, on a la nouvelle Suzuki Swift 2018 qu'on présente au salon. Nous avons aussi toute la gamme Vitara.



Les gens préfèrent toujours le 4X4. Maintenant, ce sont des achats qui sont conformes au budget de chacun.



Les quatre jours du salon représentent 10 % des ventes annuelles.