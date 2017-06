Les vahine de Miss Tahiti 2017, nouvelles ambassadrices de la perle

PAPEETE, le 12 juin 2017 - Les douze prétendantes au titre de Miss Tahiti 2017 ont visité, cet après-midi, le Musée de la Perle. L'établissement de Robert Wan a remis à chaque jeune femme un certificat d'ambassadrice de la perle et un joli bracelet bijou.





C'était la dernière sortie officielle des candidates en lice pour le titre de Miss Tahiti 2017. Après une initiation à la Cosmetic Academy, un passage à la Maison de James Norman Hall, une découverte culinaire à la Villa Thaï, une participation à la Color Fun Run, une session au golf de Temae, des cours de make-up avec Liérac… c'est au Musée de la Perle de Robert Wan, à Papeete, qu'elles avaient rendez-vous cet après-midi. En effet, celui qu'on surnomme "l'empereur de la perle" est à l'honneur cette année au travers de ses créations qui font briller le fenua depuis 1973. Les jeunes femmes ont ainsi découvert l'établissement situé sur le front de mer et pu plonger dans la merveilleuse histoire de ces joyaux de la mer polynésiens créés par l'huître aux lèvres noires (margaritifera de Pinctada).



Après avoir écouté attentivement les explications de leurs hôtes, les prétendantes ont dû remplir un questionnaire où il leur était demandé le nom de la célèbre nacre produisant la perle de Tahiti, les principaux critères d'évaluation, l'archipel où sont produites les perles de culture de M. Wan, l'accréditation qui a donné toute sa valeur à la perle noire en 1976 et enfin leur représentation personnelle de la perle de Robert Wan. Chacune a pu ainsi recevoir un certificat d'ambassadrice de la perle. Et, surprise, un bracelet bijou avec une perle et une nacre leur a été également offert.



Prochaine étape pour les vahine purotu : le grand oral, prévu le 19 juillet. L'élection de Miss Tahiti se déroulera ensuite le 23 juin, dans les jardins de la mairie de Papeete, dans une ambiance "Belle époque" et viendra sacrée la reine de beauté 2017 qui succédera à Vaea Ferrand.