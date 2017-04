Les travaux ordinaires reprennent à l’Assemblée

PAPEETE, 12 avril 2017 - Les travaux de l’Assemblée de Polynésie française en séance plénière reprennent jeudi matin avec l’ouverture de la session administrative.



La question délicate du partage des présidences de commissions intérieures ne sera abordée que lors de la deuxième séance, jeudi 20 avril. La séance d’ouverture prévue à la veille du long week-end de Pâques sera entièrement consacrée aux traditionnels discours des présidents de l’assemblée et du Pays. Une entrée en matière d’une matinée pour une session qui prévoit de s’étaler sur les 90 prochains jours.



Marcel Tuihani prononcera la première allocution. Elle devrait durer une trentaine de minutes. L’an dernier, le président de l’Assemblée s’était longuement penché sur la situation économique de la collectivité, avait déploré un manque encore trop important de justice sociale et des réformes qui tardent à venir. Il avait évoqué le principe d’une commission d’évaluation des politiques publiques et des réformes nécessaires dans le fonctionnement de la 3e institution. Il devrait consacrer une partie de son discours, cette année, au bilan de l'action entreprise sous sa présidence. Mais il a également annoncé " une surprise "...



Edouard Fritch prendra la suite avec un discours d’un peu moins d’une heure, où devraient étroitement s'enchevêtrer propos politiques et politiciens. Dans cet exercice, pour contrer ses détracteurs, le président nous a habitué depuis 2014 à de longues allocutions faisant le détail par le menu de l’action du gouvernement, à l’appui d’indicateurs économiques favorables. Des allocutions ponctuées aussi de digressions partisanes. Il évoquera sans doute cette année les perspectives présentées par la "convergence de vue" obtenu avec l’Etat dans l’accord de l’Elysée pour le développement de la Polynésie française. Le texte sera probablement soumis au vote des représentants de l’Assemblée durant la session.



Jeudi, première séance de la session administrative devrait être levée à la mi-journée. Plusieurs élus des îles ont fait part de leur souhait d’avoir l’après-midi libre pour pouvoir se consacrer au long week-end pascal.