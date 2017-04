Les secrets d’un goûter d’anniversaire sain et gourmand au village de l’alimentation

PAPEETE, le 3 avril 2017 - Anaïs Bergeretti a lancé il y a peu les Gourmandises végétales. Elle créé des petites douceurs véganes à base de produits locaux et bios, dans la mesure du possible. En parallèle, elle imagine des recettes pour des clients qui veulent faire des pâtisseries sans lactose, ni gluten, elle développe ses compétences en photographie culinaire et en mise en scène. Plus que des gâteaux, elle fabrique un petit monde beau, sain et savoureux. Elle co-animera un atelier pour réussir un goûter d’anniversaire au village de l’alimentation.



Pour rencontrer Anaïs Bergeretti, rendez-vous au village de l’alimentation et de l’innovation (VAI). Elle y co-animera un atelier avec la cuisinière Vaipuarii sur les goûters d’anniversaire pour les enfants. Des goûters d’anniversaire sains, équilibrés, peu sucrés, sans colorants mais néanmoins savoureux et faciles à réaliser. Car la cuisine doit rester accessible à tous pour pouvoir être reproduite.



Le thème a de quoi éveiller la curiosité. Il colle à l’idée qu’Anaïs Bergeretti se fait de l’alimentation et aux objectifs du village. À savoir se faire plaisir tout en prenant soin de soi et de son environnement (voir aussi encadré).



Réorientation professionnelle



Anaïs Bergeretti a commencé sa vie professionnelle comme architecte. " En sortant du lycée, ce métier m’intéressait autant que la pâtisserie. Il fallait choisir. Je n’ai pas voulu que ma passion soit aussi mon métier. " Elle a exercé cinq ans, à Grenoble (France). Mais très vite elle a voulu revenir à quelque chose de " plus manuel ", quelque chose qui fasse plaisir aux gens " peut-être plus rapidement et de façon plus visible et directe que l’architecture ".



Elle a suivi un CAP de pâtissière à l’Institut des métiers et des techniques de sa ville, a travaillé pour une pâtisserie haut de gamme " qui faisait des choses raffinées ". En arrivant à Tahiti pour s’installer, elle a été employée quelque temps avant de se mettre à son compte, se lançant très vite dans la cuisine végétale. Pour Anaïs Bergeretti la gourmandise n’est pas un vilain défaut. " On peut tout à fait allier des desserts savoureux et sains. "



Pâtisserie 100% végétale



Très vite, elle s’est orientée vers la pâtisserie 100% végétale. " D’abord parce que c’est quelque chose que je fais au quotidien, j’ai une alimentation plutôt végétarienne et puis parce que je voulais travailler chez moi. Et, si l’on veut respecter les exigences du service d’hygiène, il est plus facile de ne cuisiner que des plats végétariens. "



Elle propose des cakes, des biscuits, des tartes, des verrines. Il y a par exemple de la panna cotta à la vanille avec un crémeux de fruits de la passion, un coulis de mangue et dés d’ananas, un biscuit chocolat, crémeux chocolat et coulis chocolat noir, un biscuit pain d’épices, une tare au citron vert… L’offre varie en fonction de la disponibilité des produits. " Je fais le maximum pour utiliser des produits locaux et que l’on trouve facilement sur le territoire. "



En parallèle, Anaïs Bergeretti développe des recettes végétales mais aussi sans lactose et/ou sans gluten. " Dans ce cas je travaille avec du miel, des œufs… Ils apportent une tenue aux pâtisseries. Les réalisations véganes sans œufs sont limitées ."



Elle s’exerce à la photographie culinaire et à la mise en scène de plats. Un service qu’elle envisage de proposer sous peu, toujours dans le cadre de réalisations végétales. Sensible à la nutrition et à l’impact de l’alimentation sur la santé, elle modèle tout un univers pour elle et pour tous ceux qui sont sur la même longueur d’onde.