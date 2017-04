Les secours à la recherche d'un noyé vallée de la Papenoo (màj)

PAPENOO, 9 avril 2017 - Les services de secours sont à la recherche du corps d'un noyé aperçu sur la Papenoo dimanche après-midi au pont de la Maroto. Au moins 19 randonneurs ont été victimes d'une brusque montée du niveau de l'eau dimanche ; 3 d'entre eux étaient activement recherchés en fin de journée.



La victime pourrait avoir été prise de court par la brusque montée du niveau de la rivière, en milieu d’après-midi. Il pourrait faire partie d'un des groupes de randonneurs qui se sont retrouvés bloqués lors de la brusque montée du niveau de la rivière, dimanche, suite à de fortes pluies en montagne.



L’incident a été déclaré vers 15 heures aux secours par une personne qui affirmait avoir vu le corps d'une personne, visiblement noyée, flottant sur la Papenoo au niveau du pont de la Maroto.



Un groupe de randonneurs piégé



Des recherches ont été déclenchées immédiatement, avec la participation des services de la Protection civile, de la gendarmerie, de la police municipale et des sapeurs-pompiers de Hitia'a o te Ra. Les secouristes ont ratissé les rives en aval du lieu où a été vue le corps pour la dernière fois.



(màj - 19 h 10) Dans un communiqué transmis en début de soirée, le bureau de la communication du Haut-commissariat à Papeete précise qu'une " opération de secours et d'assistance est actuellement en cours dans la vallée de la Papenoo, entre le PK 6 et le PK 10, sur la commune de Hitia O Tera, où 19 randonneurs sont actuellement bloqués. Le contact a pu être établi avec le groupe dont une personne serait blessée et 3 autres recherchées. L'hélicoptère Dauphin appuyé par une équipe de recherche en milieu périlleux des sapeurs pompiers et des militaires la gendarmerie est engagé ".