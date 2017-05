Les reines de beauté au Golf de Moorea

"Ouvrir le Golf au plus grand nombre""L’objectif de la venue des candidates à Miss Tahiti 2017 au Golf de Moorea est de leur faire découvrir les lieux : le ProShop, l’Académie, le Green Pearl Restaurant et toutes les activités que le Golf a à offrir. L’objectif est également de montrer que le Golf est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut venir à Moorea essayer ce sport. Pour nous le but est d’ouvrir l’activité au plus grand nombre, par le biais de journées portes ouvertes qu’on organisera trois fois par an. Tout le monde est invité à venir faire une initiation de deux heures. On est contents de recevoir du monde et de faire découvrir le Golf de Moorea."Prochaines portes ouvertes : du 8 au 23 juillet 2017Green Pearl Golf Course de MooreaTel : 40 56 27 32Mail : proshop@greenpearl.golf www.greenpearl.golf