Les réactions des nouveaux ministres

Luc Faatau

Ministre de l'équipement et des transports intérieurs



"Si le président m'a choisi, c'est parce qu'il me considère comme un homme de terrain"



" J'ai été ministre des Affaires foncières, de l'Aménagement et de l'Urbanisme en 2004-2005. En 2007, j'ai pris encore les Affaires foncières, sous Gaston Flosse et Gaston Tong Sang. Pour assurer ce poste, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir, mais vu la confiance que le président m'apportait, donc ça a été difficile pour moi de répondre par la négative, sinon ce serait une reconnaissance d'incompétence et ce n'est pas mon cas. Si le président m'a choisi, c'est parce qu'il me considère plutôt comme un homme de terrain.



Dans le domaine de l'Équipement, je pense que cette année, on doit concrétiser tous les projets et chantiers qui ont été prévus. Pour les priorités, je préfère prendre du temps et bien étudier avec tous les techniciens du secteur et voir les partenaires avec qui nous aurons à travailler, notamment les maires. On ne peut pas travailler dans ce secteur sans avoir de rapports favorables avec les communes. Je ne me fais pas d'illusions, il va y avoir certainement des relations conflictuelles avec certaines communes, ça fait partie du jeu. Ce sera à moi de trouver les solutions nécessaires. "