Les réactions de la société civile à l'élection d'Emmanuel Macron

Que pensez-vous de l'élection d'Emmanuel Macron ?

"Nous travaillons avec ceux qui sont en place. Nous allons voir ce que cela va donner. Nous espérons que le nouveau président suivra l'accord de Papeete et qu'il ira dans ce sens. Certaines parties du programme sont très attendues, comme le droit à l'erreur fiscale pour les entreprises. Après, il faut voir quelles seront les relations entre le Pays et l'État."



Est-ce qu'il y a des inquiétudes concernant le programme ?

"Nous, nous n'attendons qu'une chose : la relance."



Que pensez-vous de ses projets économiques ?

"C'est une bonne chose qu'il soit du côté des entreprises. Il a des projets de réformes en métropole qui sont intéressants, comme le droit aux chefs d'entreprise d'avoir droit au chômage, le plafonnement des indemnités en cas de licenciement, le droit à l'erreur fiscale, sont de bonnes choses. Nous sommes plus favorables aux accords d'entreprise. La CGPME a toujours été pour alléger le Code du travail."



Cette élection est donc une bonne chose ?

"Nous ne faisons pas de politique. Nous regardons le programme, il y a des choses qui sont bonnes et des choses un peu moins bonnes, maintenant il faut travailler pour que ça aille dans le sens où les entreprises puissent continuer à entreprendre, à investir et à employer. C'est tout ce que nous souhaitons : le développement de la Polynésie."