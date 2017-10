Les plages de Bora Bora et Tikehau parmi les "20 meilleures plages du monde"

"Vous n'arrivez pas à vous décider entre plage de sable blanc ou rose? Vous n'avez pas à le faire avec cette carte postale…"

C'est ainsi que Condé Nast Traveler décrit Tikehau sur son site internet. Le magazine a réalisé un classement des 20 plus belles plages du monde , à partir des commentaires de ses lecteurs. La Polynésie y figure.En 7ème position, derrière plusieurs plages de Hawaii et des Philippines, c'est la plage de Matira, à Bora Bora que l'on retrouve. La description est flatteuse et selon le site, le bonus est que cette plage reste publique. "Vous n'aurez pas besoin de vous payer un resort cinq étoiles pour en profiter."Plus loin dans le classement, à la 20ème place, c'est l'atoll de Tikehau qui est mis en valeur. Les lecteurs de Condé Nast Traveler semblent avoir apprécié l'environnement pour son offre en plongée.Cette reconnaissance est intéressante mais n'égale pas encore celle de Hawaii. Quatre plages de l'état américain y figure.