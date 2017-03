Les parrainages orange en faveur de Marine Le Pen se poursuivent

pas de consigne de groupe"

Les élus ont jusqu'à vendredi soir pour apporter leur soutien aux candidats à la présidentielle. Oscar Temaru affiche désormais 86 soutiens. Parmi les 12 nouveaux parrainages validés ce mardi, deux viennent de Corse, trois de Nouvelle-Calédonie, six de Polynésie française, et un de Guyane. A noter qu'Oscar Temarui s'est auto-parrainé.La semaine dernière, les élus orange mettaient en avant un "choix personnel" pour expliquer leurs parrainages. Aujourd'hui, l'ensemble des représentants orange, à l'exception du président de l'assemblée Marcel Tuihani, a apporté son soutien à la candidate du Front national. Contacté Marcel Tuihani affirme qu'il n'y a "Parmi les parrainages municipaux, il faut noter que Gabriel Iotua, maire délégué de Rimatara, et Calixte Yip, maire de Anaa, Rosalie Orbeck, maire déléguée de Arutua, Sylviane Terooatea, maire de Uturoa, Jeanine Terito, maire déléguée de Hitia'a o Te Ra, Armelle Mou Kam Tse, maire déléguée de Taputapuatea, Thomas Moutame, maire de Taputapuatea, Raphaël Villant, maire de Puka Puka, Jeannime Tairio, maire déléguée de Taputapuatea ont apporté leur soutien à Marine Le Pen.