Les parcs de Paofai prennent les couleurs de "Vik'ura & Co, nos perruches polynésiennes"

PAPEETE, le 2 juin 2017 - Imaginées par David Proia, "Vik’ura", "Vik’iti" et "Vik’ana" sont les représentantes des loris endémiques de Polynésie. Le créateur du concept "Les aventures de Vik’ura & Co, nos perruches polynésiennes" a obtenu que les parcs des jardins de Paofai soient baptisées au nom de ses trois mascottes afin de sensibiliser les enfants à leur environnement.





"Vik'ura", c'est cette attendrissante mascotte inspirée des traits du 'Ura ou Lori de Kuhl, une perruche endémique de Rimatara, menacée d'extinction. Partenaire du concept "Les aventures de Vik’ura & Co, nos perruches polynésiennes" depuis son lancement, Tahiti Infos lui a consacré plusieurs articles et le joli volatile multicolore est même la star de notre page dédiée aux enfants, qui paraît tous les mercredis. David Proia, le créateur, a d'abord pensé à réaliser un "doudou" pour sa petite fille Vikki, à l'effigie de cet oiseau vivant dans l'archipel des Australes. Membre de l'association Rima’ura, sous convention établie, cet enseignant en éducation physique et sportive, ancien champion de France de lutte, a souhaité finalement aller plus loin et exploiter de manière pédagogique sa création.