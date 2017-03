Les orange continuent leur parrainage en faveur de Marine Le Pen

PAPEETE, le 10 mars 2017. Le Conseil constitutionnel a poursuivi ce vendredi la publication des parrainages. Oscar Temaru affiche désormais 36 parrainages. La liste des parrains permet surtout de voir que les élus orange poursuivent le parrainage de Marine Le Pen. Seul Jonas Tahuaitu fait exception en parrainant Oscar Temaru.



Marine Le Pen a reçu 13 nouveaux parrainages polynésiens. Ces soutiens sont tous Tahoeraa. Il s'agit de Tetuanui (fils) Hamblin, maire délégué de Taiarapu Ouest, Woullingson Raufauore, maire de Maupiti, Elise Vanaa, représentante à l'assemblée, Lois Salmon Amaru, représentante à l'assemblée, Tuanainai Narii, maire de Rapa, Nenette Perry-Ata, maire déléguée de Moorea-Maiao, Jean Temauri, représentant à l'assemblée, Michel Leboucher, représentant à l'assemblée, Yolande Viriamu, représentante à l'assemblée, Monique Richeton, représentante à l'assemblée, Vaiata Perry-Friedman, représentante à l'assemblée, Patricia Romea Lenoir, maire délégué de Taiarapu Est, et Evans Haumani, maire de Moorea.



Mais tous les élus Tahoeraa ne soutiennent pas Marine Le Pen. Parmi les parrainages polynésiens validés par le Conseil constitutionnel, on lit ainsi que le député Jonas Tahuaitua a parrainé Oscar Temaru. Le candidat indépendantiste a rassemblé ce vendredi quatre nouveaux soutiens polynésiens : Félix Tokoragi, maire de Makemo, Gloria Pater-Trafton (maire délégué de Moorea), Frédéric Riveta, maire de Rurutu, et Jonas Tahuaitu.



Oscar Temaru compte désormais 36 parrainages. Vingt ont été validés ce vendredi. Parmi ceux-ci, trois viennent de Corse, quatre de Polynésie et les autres viennent de Nouvelle-Calédonie.



Une série de parrainages en provenance du Caillou en faveur d'Oscar Temaru vient en effet d'être validé. Il s'agit des soutiens de Henriette Tidjine-Hmae, maire de Poum, Flavien Palagota, membre de l'assemblée de la Province Nord, Angy Boehe, membre de l'assemblée de la Province Nord, Maria Waka, membre de l'assemblée de la Province Nord, Caroline Machoro-Reignier, membre de l'assemblée de la Province Nord, Pierre Chanel Tutugoro, maire de Ponérihouen, Ghislaine Lepeu, membre de l'assemblée de la Province Nord, Daniel Goa, maire de Hienghène, Basile Citre, membre de l'assemblée de la Province des îles Loyauté, Prisca Holero, membre de l'assemblée de la Province Sud, Alain Siwoine, membre de l'assemblée de la Province des îles Loyauté, Mathias Waneux, membre de l'assemblée de la Province des îles Loyauté, Hervé Tein-Taouva, maire de Kaala-Gomen.



François Fillon a reçu un nouveau parrainage polynésien seulement ce vendredi. Il s'agit de Marie-Thérèse Ly, maire de Reao.



Tearii Alpha, ancien représentant local d'Alain Juppé, lui avait déjà adressé son parrainage. Trois autres élus de Rurutu ont fait comme lui (Rodrigue Maroanui, Firmin Roomataaroa et Dominique Moeau).