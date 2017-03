Les navigateurs sillonnaient le Pacifique en suivant le chemin des étoiles

AUSTRALES, le 31 mars 2017. La pirogue Faafaite poursuit son expédition aux Australes pour soutenir le projet de réserve marine Rahui Nui No Tuhaa Pae porté par la population locale. Elle a quitté Tubuai dimanche après-midi pour rejoindre Rurutu. Jérôme Petit, directeur de l’association Pew en Polynésie, qui organise cette expédition, s’entretient avec le capitaine de Faafaite, Titaua Teipoarii, pour découvrir l’art de la navigation traditionnelle guidée par les étoiles.





Aux temps anciens, les navigateurs polynésiens sillonnaient le grand Pacifique en suivant le chemin des étoiles. Ils lisaient la voute céleste comme une carte inversée qui leur permettait de savoir exactement où ils étaient et dans quelle direction ils devaient aller. Les étoiles leur permettaient de connaitre le positionnement géographique de leur pirogue en utilisant leur main comme moyen de mesure. Par exemple, avec la main ouverte, tendue vers l’horizon (comme le fait Vaiana dans le dessin animé), la distance entre le pouce aligné sur la mer et le majeur pointé vers le ciel représente environ 16 degrés de latitude. L’épaisseur d’un doigt, quant à elle, est à peu près égale à deux degrés. Avec cette méthode, alliée à une connaissance parfaite des astres, de leur chemin dans le ciel et de leur distance par rapport à l’horizon, ils pouvaient sillonner l’immensité du Pacifique sans se perdre, et sans boussole ni GPS. En plus des étoiles, ils utilisaient aussi pour s’orienter l’orientation du soleil pendant la journée et plusieurs autres indicateurs comme la direction du vol des oiseaux, les courants, la salinité de l’eau, les débris flottants, l’odeur de la terre et bien sûr… leur instinct.



A chaque île son étoile

Chaque île de Polynésie avait une étoile de référence aux temps anciens, un astre particulièrement brillant qui passe au zénith du ciel étoilé quand on se trouve à la latitude de l’île. Par exemple, l’étoile zénithale de l’île de Tahiti est Sirius, ou encore Ta’urua faupapa en tahitien. Celle de Raivavae est Antares, ou encore Ana Mua. Cette dernière est l’étoile la plus brillante de la constellation du scorpion ou encore l’hameçon du dieu Maui, Te Matau o Maui, dans la culture polynésienne. Pour être sûrs d’arriver à bon port, les anciens naviguaient jusqu’à ce que l’étoile de l’île recherchée arrive au zénith. Ils savaient alors qu’ils se trouvaient à la bonne latitude et se laissaient entrainer vers l’ouest par les vents dominants pour viser l’île à l’aide d’autres indicateurs. Le Docteur Jean-Claude Teriierooiterai, président de Faafaite, a réalisé un travail astronomique pour documenter le nom tahitien de chaque étoile et leur île de référence (voir la carte ci-dessous).