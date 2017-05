Les muto'i de Moorea formés au bâton de défense

PAPEETE, le 3 mai 2017. Pour la première fois, du mercredi 3 au 5 mai, les policiers municipaux de Moorea suivent une formation d'habilitation au port du bâton de défense à poignée latéral" Tonfa". Un second groupe sera formé du 10 au 12 mai.



Le but est de donner aux muto'i les moyens pour se protéger, intervenir et riposter en cas d'agression par un individu dangereux. Leur formation pendant ces trois jours est Thierry Delhief, 6e DAN en Aito Self et bâton de défense (BTD) et ancien membre d'un groupe d'intervention français.



Pour décrocher leur habilitation au port du BTD, les muto'i devront maîtriser les gestes techniques et le cadre juridique.



Cet entraînement intensif permettra aux policiers municipaux de porter une arme de catégorie D à la ceinture, leur offrant une meilleure sécurité et un réel professionnalisme dans leur missions sur le terrain au quotidien.