Les meilleurs produits Made in Fenua récompensés

PAPEETE, le 5 avril 2017 - À l'issue du salon Made in Fenua, la CCISM a remis quatre prix aux meilleurs produits sélectionnés par le public et un jury de professionnels. Cette élite du Made in Fenua déborde de projets de développement, que ce soit des appareils de production modernes ou des visées sur les marchés à l'export.



Le salon Made in Fenua 2017 a eu lieu du 23 au 26 mars 2017, place To'ata. 100 exposants y ont présenté leurs produits fabriqués ou transformés localement, démontrant le savoir-faire de nos artisans et entreprises. Les meilleurs produits ont été désignés par le public (1300 votants) et un jury de professionnels. Ces lauréats ont reçu leurs lots ce mercredi matin, au siège de la Chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers :



1. Fenua d’or : entreprise Tarai Design, de Stéphane Motard. Il gagne un prix de 50 000 francs et un billet d'avion ATN Papeete-Tokyo pour lui permettre de faire de la prospection au Japon. "Je vais aller voir les galeries et les collectionneurs pour leur montrer mes œuvres, mais je vais aussi présenter les œuvres d'autres artistes locaux qui le souhaitent, ça peut nous ouvrir des débouchés ! Les artistes polynésiens qui font rayonner notre culture à l'international sont souvent installés à l'étranger, mais c'est bien pour nous qui vivons en Polynésie d'essayer aussi de nous faire connaitre à l'extérieur" se réjouit le sculpteur sur pierre.



2. Fenua d’argent : entreprise Îlot Bulles de Véronique Fournier. Elle gagne un prix de 40 000 francs et un bon d’achat de 50 000 francs pour des supports de communication à valoir auprès de différentes entreprises adhérentes au SIPOF. Elle produit des savons artisanaux en utilisant des substances naturelles. "Mais pour l'instant il faut beaucoup importer de matières premières. Un de mes projets est d'acheter une machine qui nous permettrait de faire des huiles essentielles avec les fruits et fleurs locaux" explique l'entrepreneuse.



3. Fenua de bronze : EURL Jus du Fenua d'Éric Copenrath, qui reçoit 30 000 francs pour son business d'eau de coco en bouteilles. "Nous ouvrons 300 cocos par jour pour remplir 150 bouteilles, que je vends pour la plupart dans mon stand de jus de fruits frais à Pirae, à côté de la poste. Le problème de la durée de conservation de cette eau de coco, avec une DLC de 2 jours pour l'instant, pourra bientôt être résolu avec l'arrivée d'une machine utilisant la technologie du micro-filtrage pour assurer la conservation, ce qui pour le goût est bien mieux que la pasteurisation. Ça nous donnera une DLC de 7 jours et ouvrira le marché des magasins."



4. Coup de cœur du jury : SARL Viper Va'a de Nathalie Pelou. Elle remporte un prix de 20 000 XPF et un stand au Marché de Noël offert par Papeete Centre-Ville pour ses rames en matériaux composites (bambou, carbone et résine). La production de 80 rames par semaine de l'entreprise de Raiatea est très demandée, et exportée à 70%.