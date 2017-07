Les manèges de Vaitupa ouvrent ce vendredi soir

FAA'A, le 07/07/2017 - La fédération des forains de Faa'a informent que le "Tiurai" démarrent ce vendredi soir à Vaitupa. Sur le site, ils seront une cinquantaine de forains avec plusieurs manèges, dont la traditionnelle grande roue, le carrousel ou encore les auto-tamponneuses. Des bouées gonflables seront également installées. Les fêtes foraines de Vaitupa dureront jusqu'au 3 septembre.



La 12ème édition du papio à Vaitupa ouvre ses portes ce vendredi soir.



Et pour mettre en place cette fête foraine, la fédération des forains de Faa'a a déboursé plus de 10 millions de francs, en termes d'assurance, de location de terrain ou encore de sécurité.



Sur place, vous trouverez une cinquantaine de baraques foraines, mais aussi les traditionnels manèges. "Il y aura la grande roue, le carrousel, un karting, deux toboggans, des trampolines et des piscines dont une avec des bulles où on marche sur l'eau, et la seconde avec des auto-tamponneuses sur l'eau. Pour les bulles, elles sont de 2 mètres d'envergure et ça va jusqu'à 100 kg", décrit le membre de la fédération.



Le tiurai à Faa'a durera jusqu'au 3 septembre, " et à partir du 15/08, on ouvrira uniquement les vendredis, samedis et dimanches les trois week-ends de suite. "