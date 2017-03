Les libéraux seront présents au forum des étudiants entreprises

PAPEETE, le 09 mars 2017 - 45 entreprises, une centaine de professionnels, 13 secteurs d'activités, des simulations d'entretiens d'embauche seront présents le 16 mars au 11ème forum étudiant entreprises.



Le 11e forum étudiants-entreprises s'inscrit dans une démarche de promotion de l'insertion professionnelle. L'objectif est de renseigner les étudiants sur les différents débouchés du secteur privé en leur permettant de rencontrer le monde professionnel. "Cette manifestation se fait pour la 11e fois. Chaque année, un grand nombre d'entreprises est mobilisé. Elles viennent à la rencontre des étudiants et leur présentent les différents métiers. Cette année nous avons pour la première fois des professions libérales qui jusque-là n'avaient pas été associées à cette manifestation" , explique le président de l'université de Polynésie française, Eric Conte. Pour la première fois, des représentants de certains organismes de professions libérales seront présents au Forum. En effet, La Chambre des notaires, la compagnie régionale des commissaires aux comptes, l'Ordre des architectes, l'Ordre des avocats du barreau de Papeete.



"Cette initiative a pour objectif de faire se rencontrer deux mondes qui se sont longtemps ignorés, mais aussi pour mieux préparer l'insertion professionnelle de nos diplômés. Le monde universitaire et le monde de la vie réelle se connectent mutuellement" , poursuit le président de l'UPF.



En partenariat avec la commune de Papeete, " on ne pourra pas faire de miracles, mais je pense que déjà avec la présence de ces entreprises, certains des étudiants pourront trouver quelque chose qui va dans le sens de leurs objectifs. La mairie s'engage à poursuivre cet effort et à redynamiser cette initiative du forum étudiants entreprises " a déclaré Charles Fong Loi, 6e adjoint au maire de Papeete.



Ainsi, le 11e Forum se tiendra le 16 mars de 8h à 13 heures sur le campus de Outumaoro (bâtiment A). 45 entreprises seront présentes, ainsi qu'une centaine de professionnels représentant 13 secteurs d'activités. " Ce salon est un moment important pour préparer la future vie professionnelle de nos étudiants".



27 créneaux de simulation d'entretiens d'embauche sont prévus avec des chargés de ressources humaines (DRH) ou des patrons d'entreprise. Ainsi que deux ateliers thématiques : un sur les conseils pour réussir un entretien d'embauche et l'autre sur la création d'entreprise. Enfin des témoignages vidéo d'anciens étudiants de l'UPF seront diffusés.



Ce salon s'adresse aux étudiants de l'UPF et plus généralement aux élèves de l'enseignement supérieur, mais également aux demandeurs d'emploi et aux jeunes diplômés sur le marché du travail.