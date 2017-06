Les investisseurs chinois reviennent à Hao en juillet

PAPEETE, le 21 juin 2017 - Mercredi, le conseil des ministres a fait le point sur l'état d'avancement des travaux de réhabilitation sur l'atoll de Hao. Jean-Christophe Bouissou en a également profité pour annoncer le retour sur le fenua des investisseurs chinois, en juillet.

Le Conseil des ministres a fait un point sur l’état d’avancement des travaux de réhabilitation de l’atoll de Hao, suite au comité de pilotage (COPIL) de décembre 2016.



Ainsi, le compte rendu établi que 22 détachements se sont succédés depuis avril 2009. Ils ont engagé des travaux tant sur terre que dans le lagon et ce, conformément au plan de gestion retenu. Selon le gouvernement, en 2016, 88 % des surfaces, y compris celles situées sur l’emprise du futur site aquacole Tahiti Nui Ocean Foods (TNOF), ont été traitées. Les actions de nettoyage des déchets du lagon de Hao et ponctuellement de celui de Amanu ont permis de retirer 547 tonnes de déchets polluants (batteries, véhicules, déchets métalliques ou plastiques, matériels des fermes perlières, etc.) pour être envoyés en filières de traitement adaptées. Le dernier détachement militaire a définitivement quitté l’atoll en octobre 2016.



La société Socotec Polynésie a été sollicitée afin de réaliser une expertise pour vérifier l’innocuité durable de ces terres polluées. L'objectif de Pays étant de garantir la parfaite sécurité sanitaire des populations et la salubrité des milieux au sein de Hao. Le ministère de l’Environnement effectue actuellement une étude plus poussée afin de préciser la cartographie et le niveau de pollution constatée, ainsi que les coûts d’exportation des terres polluées.



Pour le « contrat de site », une étude préalable pour la reconversion et le développement économique de l’atoll a été confiée, en 2016, au bureau d’études Pae Tai Pae Uta (PTPU). Le plan d’actions est structuré autour de 2 axes principaux qui sont le développement économique et la cohésion sociale.



Enfin le ministre a annoncé le retour des investisseurs Chinois de la Tahiti Nui Ocean Food sur le territoire aux alentours de la mi-juillet. Le gouvernement espère que les travaux pourront commencer à la suite de cette visite, soit dans le courant du mois d'août.