Les internautes invités à envoyer un "deuxième bulletin" à Macron

Paris, France | AFP | mardi 02/05/2017 - Open France, une organisation dirigée par l'un des initiateurs de la pétition contre la loi travail, a lancé mardi un site, ledeuxiemebulletin.fr, permettant aux internautes d'envoyer par mail à Emmanuel Macron un second bulletin de vote.



"L'objectif est de dire que le vote blanc n'est pas une option, tout en répondant à la frustration d'électeurs pour qui Emmanuel Macron est un opposant politique", a expliqué à l'AFP Elliot Lepers, directeur par intérim de cette structure "en train de se monter".

Le site permet à chaque visiteur d'envoyer à En Marche! un mail précisant ce que sont ses priorités, parmi huit proposées. Première d'entre elles, "que le droit du travail ne puisse pas être réformé sur ordonnances", a-t-il précisé.

Selon M. Lepers, environ un millier de mails ont été envoyés mardi matin.

La pétition contre la loi travail, initiée par Elliot Lepers et Caroline De Haas (aujourd'hui candidate aux législatives à Paris) avait été signée par plus de 1,3 million de personnes.

Open France est la déclinaison française d'un réseau mondial se proposant d'outiller les ONG, notamment sur le plan numérique, pour leur permettre de peser dans le débat public.

Sa principale source de financement est le réseau Open Society Foundations créé par le milliardaire américain George Soros, a précisé M. Lepers.