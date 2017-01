Les inscriptions à l’Ecole de Commerce de Tahiti sont ouvertes

PAPEETE, le 27 janvier 2017. Les personnes intéressées pour s'inscrire à l'Ecole de commerce de Tahiti ont jusqu'au 10 février pour déposer leur dossier. Les épreuves orales se tiendront le 16 février.



Créée en 2010, l’ECT est une école consulaire au sein de la CCISM. Cette structure privée propose un cursus individualisé de trois ans avec comme objectif de former les futures compétences recherchées par nos entreprises. La formation y est généraliste et aborde les domaines du commerce, du marketing, du management, de l’organisation, et bien sûr de la finance.



Avec un taux d’insertion professionnelle de 65% pour quatre promotions diplômées à ce jour, cette Business School s’inscrit dans la politique d’océanisation des cadres. Au niveau national, la reconnaissance du diplôme et des titres délivrés de l’ECT permet aux étudiants qui le souhaitent de poursuivre en Master spécialisé, le plus souvent en métropole (30% des élèves environ font ce choix).



La première session d’admission est fixée au 10 février prochain



Trois sessions d’admission sont organisées en février, mars et juillet 2017 en vue de la rentrée 2017-2018 qui a lieu en septembre. Il s’agit d’une admission sur dossier et épreuve orale d’entretien de motivation. Ces épreuves se déroulent avant l’obtention du baccalauréat et les candidats ne peuvent postuler qu’à une seule des trois sessions.

En cas de succès aux épreuves d’admission, l’admission – provisoire - se verra confirmée définitivement après l’obtention effective du baccalauréat.



Le dossier, qui est à déposer sur place à la CCISM dans les locaux de l’ECT, est constitué des éléments suivants :

· Un imprimé à remplir. Il est à retirer à l’ECT, à télécharger sur le site de l’ECT ou à demander par mail à l’adresse : ect@ccism.pf (Attention vous ne trouverez pas l’ECT sur APB – Admission-Post Bac-)

· Les bulletins trimestriels de la classe de première

· Les bulletins trimestriels de terminale échus à la date de remise du dossier



L’épreuve orale d’entretien de motivation dure 1h environ, dont une partie se déroule en anglais. L’ECT organise pour les candidats qui le souhaitent, une demi-journée de préparation aux épreuves orales d’admission.



Le nombre de places étant limité, il est conseillé aux candidats de déposer leurs dossiers le plus tôt possible sur les premières sessions d’admission.



Pour la prochaine session de février 2017, la date de limite de dépôt des dossiers est fixée au 10 février, pour des épreuves orales qui se tiendront le 16 février.