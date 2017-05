Les îles flottantes en conférence cette semaine

Pour convaincre les Polynésiens et les soutiens internationaux de la viabilité de son projet d'île flottante dans un de nos lagons, l'organisation non gouvernementale The Seasteading Institute organise cette semaine au Méridien une série de conférences rassemblant des grands noms de la recherche scientifique, de la politique du Pacifique, du développement durable ou des start-up américaines. 200 spectateurs locaux et une centaine de spectateurs internationaux ont assisté à la première journée de présentations ce lundi.



The Seasteading Institute veut créer un prototype d'île flottante en Polynésie. Les négociations avec notre gouvernement ont abouti à un "memorandum of understanding" en janvier posant les bases d'un accord : si les conditions satisfont tout le monde, la Polynésie acceptera de donner une concession maritime au projet et d'y créer une zone économique spéciale très large. Les constructeurs, eux, s'engagent à respecter l'environnement, les populations locales et à favoriser les retombées pour notre économie. La Polynésie française espère ainsi profiter des technologies très innovantes développées pour le projet en matière de protection de l'environnement, d'adaptation au changement climatique ou pour la vie en autonomie.



"SI ÇA MARCHE TOUT LE MONDE Y GAGNERA"



La première étape de ce deal sera justement exécutée cette semaine par l'ONG américaine : la présentation à notre gouvernement de deux études d'impact, la première sur l'environnement, la deuxième sur l'économie locale. Ces documents devraient être rendus publics et sont essentiels à la prochaine étape, la négociation de la zone franche que les Américains espèrent aussi large que possible.



Teva Rohfritsch, vice-président du Pays, a inauguré ces conférences en rappelant les conditions du Pays pour sa collaboration "bienveillante" au projet : aucun franc public dépensé, des études de faisabilité, environnementales et économiques, et surtout le respect de l'environnement et le soutien de la population. Il a aussi relevé quelques doutes largement partagés en Polynésie : pourquoi construire une île de plus alors que nous en avons des désertes ; tous ces changements ne vont-ils pas briser la tranquillité de nos modes de vie ?