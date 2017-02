Les îles du Vent en vigilance jaune

PAPEETE, le 3 février 2017. Après avoir été en vigilance orange pour fortes pluies, les îles du Vent sont repassées en vigilance jaune ce vendredi après-midi. Voici les dernières prévisions de Météo France.





ILES SOUS LE VENT :

Vendredi soir, quelques averses. Samedi et dimanche, temps ensoleillé prédominant.

Vent faible à modéré de Nord-Est samedi, de secteur Est dimanche.

Mer peu agitée. Petite houle longue de Nord-Ouest autour d'1 mètre.



TAHITI ET MOOREA :

Jusqu'à samedi matin, des averses sont attendues et localement de forte intensité. Samedi et dimanche, temps ensoleillé avec des développements orographiques en cours de journée, occasionnant des averses pouvant déborder localement sur le littoral. Températures extrêmes prévues : 25 et 31 degrés Celsius.

Vent faible à modéré de Nord-Est samedi, de secteur Est dimanche. Rafales à 60/70 kilomètres/heure sous grains.

Mer peu agitée. Petite houle longue de Nord-Ouest autour d'1 mètre.



MARQUISES :

Samedi temps ensoleillé prédominant. Dimanche, des passages nuageux occasionnent localement des averses .

Vent modéré d'Est avec des rafales à 50 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle longue de secteur Nord d'1 mètre.



TUAMOTU ET GAMBIER :

Pour ce week-end, ciel passagèrement nuageux sur l'archipel avec des averses du Nord au Centre Tuamotu.

Vent modéré de secteur Est. Rafales à 50/60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Petite houle longue de Nord-Ouest croisée à une houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre.



AUSTRALES :

Vers Rapa, le temps reste gris et pluvieux avec localement des grains jusqu'à dimanche soir. Vers le Nord Australes, un temps très nuageux à couvert est attendu jusqu'à dimanche soir avec des averses et des grains à caractère orageux.

Vent faible à modéré de Nord-Est samedi, devenant variable faible dimanche.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre samedi.