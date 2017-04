Les groupes d'appui à Mélenchon lancent un appel à candidatures pour les législatives

PAPEETE, le 12 avril 2017. Sept groupes d'appui de La France insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, ont été créés en Polynésie française (Arue, Papeete, Punaauia, Faa'a, Papara, Raiatea et Papeno'o). Ces sept groupes, qui rassemblent une centaine de personnes, ne collaborent pas avec le parti Ia Mana Te nunaa qui a annoncé mi-mars son soutien au candidat Jean-Luc Mélenchon. Les groupes d'appui regrettent une "récupération politique" de la candidature de Mélenchon.



Le mouvement France Insoumise en Polynésie lance par ailleurs un appel à candidatures pour les prochaines élections législatives qui auront lieu les 3 et 17 juin à Tahiti. "Nous présenterons un binôme paritaire (une femme et un homme) pour chacune des trois circonscriptions de Polynésie française. Les candidatures féminines en titulaire seront privilégiées", explique Claude Naour, représentant d'un groupe d'appui au fenua.

Les comités d'appui font donc appel aux "responsables d'association, personnes impliquées dans les quartiers". "Les classes populaires sont aujourd'hui exclues du champ de la représentation ", souligne le mouvement France Insoumise en Polynésie. "C'est pourquoi les syndicalistes, les militants associatifs, les chercheurs et intellectuels engagés, les féministes, les écologistes, les paysans, les militants des quartiers populaires sont invités à se porter candidats."



Les candidatures sont à adresser au responsable du groupe de Papeete à l'adresse suivante : jlm2017tahiti@gmail.com. Les animateurs de tous les groupes d'appui recevront une copie des candidatures à diffuser à leurs inscrits. Tous les membres des groupes d'appui seront invités à se prononcer sur les différentes candidatures. "Une assemblée générale de circonscription réunira l'ensemble des groupes d'appui pour étudier les candidatures et faire remonter ses propositions au comité électoral à Paris qui est seul habilité à valider officiellement les candidatures au nom de la France Insoumise" , précise Claude Naour. "Cette réunion aura lieu le mercredi 19 avril à Punaauia."