Les grands rendez-vous de 2017 en France

Paris, France | AFP | vendredi 29/12/2016 - Les grands rendez-vous et anniversaires en France, tous domaines confondus, pour les douze mois à venir:



JANVIER

1 - Les buralistes français ne peuvent vendre uniquement que des paquets neutres, sans logo ni couleur spécifique.



- Application de mesures phares de la loi El Khomri (accord majoritaire, référendums, CPA, droit à la déconnexion…).



- Application du tiers payant (dispense d'avance de frais lors des consultations médicales) pour les femmes enceintes et personnes souffrant d'une affection de longue durée.



7 - 2e anniversaire de l'attentat contre Charlie Hebdo, qui avait fait douze victimes.



9 - 2e anniversaire de la prise d'otages de l'Hyper Cacher de Paris. Quatre otages sont tués par Amédy Coulibaly, qui se revendiquait de l'organisation Etat islamique (EI) et avait déjà abattu une policière municipale, la veille à Montrouge.



11 - Championnats du monde de handball masculin (jusqu'au 29).



- AMIENS - Arrêt de la cour d'appel dans l'affaire des 8 ex-salariés de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord jugés pour la séquestration de deux anciens cadres de l'entreprise en 2014.



12 - PARIS - Délibéré au procès de la famille de marchands d'art Wildenstein et de ses conseillers, poursuivis pour une fraude fiscale aussi vaste que sophistiquée.



13 - BAMAKO - Sommet Afrique-France (et 14).



17 - LYON - Délibéré de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon dans le volet financier de l'affaire Karachi.



18 - PARIS - Défilés de mode masculine (jusqu'au 22).



22 - Premier tour de la primaire du PS.



- Défilés haute couture printemps-été (jusqu'au 26).



- 10e anniversaire de la mort de l'abbé Pierre.



24 - PARIS - Troisième procès jugé devant la cour d'appel, de la catastrophe du complexe chimique AZF à Toulouse, dont l'explosion avait coûté la vie à 31 personnes en septembre 2001 (jusqu'au 24 mai).



26 - ANGOULÊME - Salon international de la bande dessinée (jusqu'au 29).



29 - Deuxième tour de la primaire du PS.



31 - 40e anniversaire de l'inauguration du Centre Georges Pompidou.



Début 2017 - Début des travaux du futur canal Seine-Nord (date à préciser).



Mi-janvier - SABLES D'OLONNE - Arrivée du Vendée Globe.



FEVRIER

1 - NANTES - 22e édition de la Folle Journée. Thème: la danse (jusqu'au 5).



- 10e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics.



4 - Journée mondiale de lutte contre le cancer.



6 - SAINT-MORITZ - Championnats du monde de ski alpin (jusqu'au 19).



22 - PARIS - Exposition de "Vermeer et les maîtres de la peinture de genre" au musée du Louvre (jusqu'au 22 mai).



24 - PARIS - 42e cérémonie des César du cinéma.



25 - PARIS - Salon de l'agriculture (jusqu'au 5 mars).



28 - PARIS - Défilés de prêt-à-porter féminin (jusqu'au 8 mars)



PARIS - 32e Victoires de la musique.



MARS

1 - 30e anniversaire de la création de M6.



8 - Journée internationale des femmes



13 - PARIS - Procès du Vénézuélien Carlos devant la cour d'assises pour l'attentat contre le Drugstore Publicis de Saint-Germain, qui a fait deux morts et 34 blessés en 1974 à Paris (jusqu'au 31).



16 - PARIS - Salon mondial du tourisme (jusqu'au 19).



18 - 22e Semaine de la langue française et de la Francophonie (jusqu'au 26).



- Il y a 50 ans, le pétrolier géant Torrey Canyon s'échouait au large de la Bretagne.



24 - PARIS - 37e édition du Salon du livre (jusqu'au 27).



29 - BEAUNE - Festival du film policier (jusqu'au 2 avril).



PARIS - Réouverture de l'Opéra Comique en rénovation depuis juillet 2015.



Fixation de la liste des centrales syndicales reconnues représentatives (après les résultats des élections dans les TPE).



AVRIL

3 - CANNES - MIPTV (jusqu'au 6).



8 - Course cycliste Paris-Roubaix.



9 - PARIS - 41e édition du Marathon de Paris.



11 - 40e anniversaire de la mort de Jacques Prévert.



18 - BOURGES - 41e édition du Printemps de Bourges (jusqu'au 23).



19 - PARIS - Procès pour fraude fiscale de l'ancien secrétaire d'Etat Thomas Thévenoud, pour avoir omis de déclarer ses revenus en 2012 et l'avoir fait en retard pendant plusieurs années.



23 - Premier tour de l'élection présidentielle.



27 - PARIS - Foire de Paris (jusqu'au 8 mai).



ILE SEGUIN (Boulogne-Billancourt) - Ouverture de la "Seine musicale", nouveau haut-lieu culturel.



23e Sidaction.



MAI

1er - Défilés à l'appel des organisations syndicales pour la fête du Travail.



3 - 30e anniversaire de la mort de Dalida.



5 - PARIS - Championnats du monde de hockey sur glace masculin (jusqu'au 21).



7 - Deuxième tour de l'élection présidentielle



17 - CANNES - 70e Festival du film (jusqu'au 28).



- 11e édition de la Fête de la Nature (jusqu'au 21).



20 - 13e édition de la Nuit des musées.



21 - BIARRITZ (Pyrénées-Atlantiques) - Championnats du monde de surf (jusqu'au 28 mai).



22 - PARIS - Tournoi de tennis Roland-Garros (jusqu'au 11 juin).



PARIS - Attribution du Goncourt du premier roman.



PARIS - 29e Nuit des Molières.



JUIN

1 - 30e anniversaire de la naissance de France Info.



2 - Rendez-vous aux jardins (jusqu'au 4).



3 - SAINT-MALO - 29e édition du Festival international du livre et du film Étonnants voyageurs (jusqu'au 5).



4 - Cyclisme - Critérium du Dauphiné.



6 - CANNES - 51e édition du Midem, Marché international du disque et de l'édition musicale (jusqu'au 9).



11 - Premier tour des élections législatives.



13 - Il y a un an, un policier et sa compagne étaient assassinés à Magnanville par un homme se revendiquant du groupe Etat islamique (EI).



17 - LE MANS - 24 heures du Mans automobile (et 18).



18 - Deuxième tour des élections législatives.



BORDEAUX - Vinexpo, plus important salon mondial des vins et spiritueux (jusqu'au 21).



19 - ORANGE - Chorégies d'Orange (5 août 2017).



- LE BOURGET - Salon aéronautique (jusqu'au 25).



21 - Fête de la musique.



- PARIS - Défilés de mode masculine (jusqu'au 25).



24 - PARIS - 19e édition du Festival Solidays (jusqu'au 26).



LYON - Festival des Nuits de Fourvière.



Epreuves du baccalauréat.



PARIS - Gay Pride.



AIX-EN-PROVENCE - Festival international d'art lyrique.



JUILLET

1 - DUSSELDORF(Allemagne) - Départ du Tour de France (jusqu'au 23).



2 - PARIS - Défilés de Haute couture (jusqu'au 6).



- BORDEAUX - Lancement de la Ligne à grande vitesse (LGV) Tours-Bordeaux.



4 - 30e anniversaire de la condamnation de Klauss Barbie à la réclusion criminelle à perpétuité par la Cour d'Assises du Rhône.



7 - BELFORT - Festival des Eurockéennes (jusqu'au 9).



12 - LA ROCHELLE - Festival Les Francofolies (jusqu'au 16).



13 - CARHAIX (Finistère) - Festival des Vieilles Charrues (jusqu'au 16).



14 - PARIS - Fête nationale et défilé militaire.



- Il y a un an un carnage, revendiqué par le groupe Etat islamique, faisait 86 morts sur la Promenade des Anglais à Nice.



15 - 10e anniversaire du lancement du Vélib à Paris.



- Fin de l'Etat d'urgence (sauf prolongation).



18 - 50e anniversaire de l'ANPE.



21 - 1er anniversaire de l'adoption de la loi travail.



26 - Il y a un an l'assassinat, revendiqué par le groupe Etat islamique (EI), du prêtre Jacques Hamel, égorgé dans son église près de Rouen.



ARLES - Rencontres internationales de la photographie.



AVIGNON - Festival d'Avignon.



JUAN-LES-PINS - Festival de jazz.



MARCIAC - 40e édition de Jazz in Marciac.



AOÛT

12 - LYON - Championnat du monde de bridge (jusqu'au 26).



21 - PARIS - Championnat du monde de lutte (jusqu'au 26).



31 - 80e anniversaire de la création de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).



PARIS - Meeting de la Ligue de Diamant d'athlétisme au stade Charléty.



SAINT-CLOUD (Hauts-de-Seine) - 14e édition de Rock en Seine.



PERPIGNAN - Festival de photographie Visa pour l'image.



SEPTEMBRE

1 - DEAUVILLE - 43e édition du Festival du cinéma américain (jusqu'au 17).



4 - Rentrée scolaire.



- Il y a un an, une voiture contenant plusieurs bouteilles de gaz était découverte non loin de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris.



10 - PAU – Championnats du monde de canoë-kayak, slalom et descente (jusqu'au 17).



11 - 100e anniversaire de la disparition en vol de Georges Guynemer.



20 - Il y a un an, commençait à Calais la construction d'un mur contre l'intrusion de migrants.



23 - PAU - Championnats du monde canöe-kayak (jusqu'au 1er octobre).



24 - Elections sénatoriales.



26 - PARIS - Collections de prêt-à-porter printemps-été (jusqu'au 4 octobre).



27 - DINARD - 28e édition du Festival du film (jusqu'au 1er octobre).



- 50e anniversaire de la création du ticket restaurant.



CASTELLET - Moto/Bol d'Or.



34e édition des Journées européennes du patrimoine.



7e édition de la fête de la gastronomie.



OCTOBRE

2 - PARIS - Procès d'Abdelkader Merah, renvoyé aux assises pour complicité des assassinats commis en 2012 par son frère Mohamed (jusqu'au 3 novembre - dates à confirmer).



24 - Il y a un an, débutait l'évacuation de la "Jungle" de Calais, vaste campement précaire de milliers de migrants dans le nord de la France.



PARIS - Nuit Blanche, grande manifestation nocturne d'art contemporain.



BAYEUX - 24e Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre.



Fête de la Science.



LYON - Festival de cinéma Lumière.



COGNAC - 22e Festival Polar.



CANNES - Mipcom, marché international des contenus audiovisuels.



PARIS - FIAC, Foire internationale d'art contemporain.



Tournoi de tennis de Paris-Bercy.



NOVEMBRE

13 - 2e anniversaire des attentats de Paris: 130 personnes tuées au Bataclan, aux terrasses de bars et restaurants, et près du Stade de France.



17 - 100e anniversaire de la mort du sculpteur Auguste Rodin.



24 - 20e anniversaire de la mort de la chanteuse Barbara.



PARIS – Attribution des Prix Médicis, Goncourt, Renaudot.



BEAUNE - 157e vente de vins des Hospices de Beaune.



MONTREUIL - 33e Salon du livre jeunesse.



RENNES - 39e Transmusicales.



DÉCEMBRE

1 - Journée mondiale de lutte contre le sida.



17 - 30e anniversaire de la mort de Marguerite Yourcenar.



19 - 70e anniversaire de la Confédération générale du Travail - Force Ouvrière.



Journées Téléthon.



LYON - Fête des Lumières.