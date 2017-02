Les frondeurs de Hitia'a o te Ra débarqués du conseil syndical de Secosud

TIAREI, 2 février 2017 - Le conseil municipal de Hitia’a o te Ra a voté avec une large majorité le remplacement de Jacqui Drollet et d’Abel Tehotu par Henri Flohr et Dauphin Domigo, au sein du conseil syndical de Secosud.



Le conseil municipal de Hitia’a o te Ra a mis, jeudi matin, un clap de fin à l’aventure des "sudistes" au sein du comité directeur du Syndicat pour l’électrification des communes du Sud de Tahiti (Secosud). Lors d’une assemblée extraordinaire organisée à la mairie annexe de Tiarei, les élus de la côte Est ont décidé, avec une large majorité de 23 voix sur 29, de retirer les délégations accordées depuis octobre dernier à Jacqui Drollet et Abel Tehotu, pour siéger parmi les huit membres du conseil syndical de Secosud. Les maires délégués frondeurs ont été remplacé par Henri Flohr et Dauphin Domingo. Tous deux leader de la nouvelle coalition de Hitia'a o te Ra et proches du parti politique Tapura Huiraatira.



Six élus se sont opposés à cette mesure : Jacqui Drollet, Alphone Saminadame, Tera Teinauri, Titaua Teriitaohia, Frangélica Bourgeois, Gisèle Tefaatau. Le maire délégué de Tiarei, Abel Tehotu, s’est abstenu.



Cette nouvelle configuration du conseil syndical du Secosud devrait offrir une majorité de 5 voix sur 8 en faveur de la candidature de la société EDT-Engie, pour la concession de fourniture de l’énergie électrique dans les communes du Sud de Tahiti jusqu’en 2034. Le Secosud doit avoir choisi son futur concessionnaire avant le 28 février prochain. Jusqu'à présent, une majorité de 5 délégués sur 8 était favorable à la proposition de la société Teva Rua Nui, seule concurrente de la filiale polynésienne de GDF-Suez dans cet appel d'offres.