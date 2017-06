Les forains de Faa'a peaufinent les derniers préparatifs sur Vaitupa

On a bien prévenu les personnes qu'ils n'avaient pas le droit de le faire et qu'il y a des choses à respecter. Les gens ne sont pas honnêtes, devant nous, ils vont nous dire c'est bon, et à l'ouverture, on s'aperçoit qu'il se passe des choses. Il y a un risque de fermer leurs baraques et les autorités peuvent aussi fermer le site. Donc, c'est tout le monde qui va prendre. Si le tāvana décide de bloquer le site, on n'aura pas notre mot à dire

Il y aura la grande roue, le carrousel, un karting, deux toboggans, des trampolines et des piscines dont une avec des bulles où on marche sur l'eau, et la seconde avec des auto-tamponneuses sur l'eau. Pour les bulles, elles sont de 2 mètres d'envergure et ça va jusqu'à 100 kg

et à partir du 15/08, on ouvrira uniquement les vendredis, samedis et dimanches les trois week-ends de suite