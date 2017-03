Les femmes sont à l'honneur ce samedi à Faa'a

FAA'A, le 11/03/2017 - À l’occasion de la journée de la femme le 8 mars dernier, l’association Te Taurea No Ananahi organisait pour la première fois un évènement dédié à la femme.



Cette opération s’est tenue dans les jardins et au centre artisanat de la mairie de Faa’a.



Dès 8 heures, les membres de l’association "Te Taurea No Ananahi" en partenariat avec l’association "A faahotu ia Faaa", la fédération "Rima Veavea" et la commune de Faa’a ont accueilli le public venu assister à la journée festive dédiée à la femme.



Pour l’occasion, plusieurs animations étaient inscrites au programme : marche, aparima, danse contemporaine, fit dance et cross fit... Les visiteurs pouvaient également observer le travail de couture et de sculpture des élèves du CJA Outuaramea de Faa’a. Des stands institut beauty spa, magic face, ventes de produits artisanaux, plantes et fruits locaux ont également agrémenté la journée.



À 9 heures, c’est dans une ambiance festive, colorée et chaleureuse que nos participantes ont pris le départ la marche, à partir de la mairie de Faa’a sous le slogan "’Ata’ata Attitude" en direction du rond-point de Heiri.



Plusieurs animations destinées à mettre en avant la femme sous différents angles (mère au foyer, femme politique, femme active, femme sportive...), étaient aussi au programme.